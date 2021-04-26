AWP225/58
Фильтр нового поколения для мгновенной очистки воды
Фильтр мгновенной очистки Philips Micro X-Clean изготовлен из пористого материала с активированным углем — он очищает и придает свежий вкус водопроводной воде, снижая концентрацию хлора, свинца, пестицидов и микропластиков.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.
Благодаря инновационной системе с активированным углем, которая благодаря пористой конструкции обеспечивает более высокие абсорбирующие свойства, фильтр мгновенной очистки Micro-X-Clean обеспечивает в 4 раза более быстрый поток воды по сравнению с фильтром-кувшином*, не жертвуя при этом качеством фильтрации.
Продлевает срок службы кухонных приборов, предотвращая скопление накипи.
Действие фильтра
Условия подачи воды
Общие характеристики
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