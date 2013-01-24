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Чистая вода для занятий спортом!
Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая вода для занятий спортом!
Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток! Узнать обо всех преимуществах
Чистая вода для занятий спортом!
Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая вода для занятий спортом!
Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток! Узнать обо всех преимуществах
Бутылка оснащена колпачком для защиты от пыли, чтобы наконечник оставался чистым.
Конструкция с защитой от протекания обеспечит отсутствие пролитой воды в вашей сумке.
Все компоненты, за исключением фильтра, можно мыть в посудомоечной машине (макс. 50 градусов Цельсия).
Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.
Созданный из инновационного углеволокна, фильтр Fitness задерживает до 99 %* хлора и других портящих запах веществ, не нарушая поток воды. Просто наполните бутылку, нажмите на нее и пейте!
Таймер покажет оптимальное время для замены фильтра.
Общие характеристики
Условия подачи воды