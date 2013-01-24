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Чистая и вкусная вода
Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой микрофильтрации Philips X-Guard, которая задерживает до 99 % хлора и других портящих вкус веществ. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая и вкусная вода
Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой микрофильтрации Philips X-Guard, которая задерживает до 99 % хлора и других портящих вкус веществ. Узнать обо всех преимуществах
Чистая и вкусная вода
Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой микрофильтрации Philips X-Guard, которая задерживает до 99 % хлора и других портящих вкус веществ. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая и вкусная вода
Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой микрофильтрации Philips X-Guard, которая задерживает до 99 % хлора и других портящих вкус веществ. Узнать обо всех преимуществах
Легко заменяйте фильтр с истекшим сроком службы на новый одним поворотным движением.
Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.
Благодаря высококачественному активированному углу этот фильтр X-Guard задерживает до 99 % хлора и портящих вкус веществ, чтобы вы могли наслаждаться чистой и вкусной водой.
Общие характеристики
Условия подачи воды