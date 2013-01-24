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Картридж фильтра

AWP305/10
Общая оценка / 5
  • Чистая и вкусная вода Чистая и вкусная вода Чистая и вкусная вода
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    Картридж фильтра

    AWP305/10
    Общая оценка / 5

    Чистая и вкусная вода

    Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой микрофильтрации Philips X-Guard, которая задерживает до 99 % хлора и других портящих вкус веществ. Узнать обо всех преимуществах

    Картридж фильтра

    Чистая и вкусная вода

    Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой микрофильтрации Philips X-Guard, которая задерживает до 99 % хлора и других портящих вкус веществ. Узнать обо всех преимуществах

    Чистая и вкусная вода

    Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой микрофильтрации Philips X-Guard, которая задерживает до 99 % хлора и других портящих вкус веществ. Узнать обо всех преимуществах

    Картридж фильтра

    Чистая и вкусная вода

    Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой микрофильтрации Philips X-Guard, которая задерживает до 99 % хлора и других портящих вкус веществ. Узнать обо всех преимуществах

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      Чистая и вкусная вода

      прямо из крана

      • X-Guard

      Механизм QuickTwist служит для простой замены фильтра

      Легко заменяйте фильтр с истекшим сроком службы на новый одним поворотным движением.

      Вкусная вода гораздо дешевле, чем в бутылках

      Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.

      Эффективно задерживает хлор и портящие вкус вещества

      Благодаря высококачественному активированному углу этот фильтр X-Guard задерживает до 99 % хлора и портящих вкус веществ, чтобы вы могли наслаждаться чистой и вкусной водой.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Ресурс фильтра
        1000 л

      • Условия подачи воды

        Давление воды на входе
        0,15–0,35 мПа  бар
        Качество воды на входе
        Водопроводная вода
        Температура воды на входе
        5–38  °C

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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