Ключевые слова для поиска
Чистая и вкусная вода
Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой ультрафильтрации Philips X-Guard, которая задерживает хлор, бактерии, свинец и многое другое. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая и вкусная вода
Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой ультрафильтрации Philips X-Guard, которая задерживает хлор, бактерии, свинец и многое другое. Узнать обо всех преимуществах
Чистая и вкусная вода
Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой ультрафильтрации Philips X-Guard, которая задерживает хлор, бактерии, свинец и многое другое. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая и вкусная вода
Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой ультрафильтрации Philips X-Guard, которая задерживает хлор, бактерии, свинец и многое другое. Узнать обо всех преимуществах
Легко заменяйте фильтр с истекшим сроком службы на новый одним поворотным движением.
Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.
Благодаря инновационному материалу с активированным углем и половолоконной мембране этот фильтр X-Guard Ultra эффективное задерживает хлор, свинец, пестициды, микропластики и частицы размером до 0,1 мкм. Он также устраняет до 99,9 % бактерий.
Общие характеристики
Условия подачи воды