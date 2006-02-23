Магнитола с CD
Музыка в пути
Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления портативной магнитолой с CD и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с усиленными басами, с помощью простых функций управления.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач
Стереотюнер FM/СВ (AM)
Кассетная дека с автостопом
0
Многофункциональный ЖК-дисплей Программирование 20 дорожек CD
Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.
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Звук
Регулировка громкости
поворотная (аналоговая) Звуковая система
стерео
Громкоговорители
Количество встроенных АС
2
Аудиовоспроизведение
Режимы воспроизведения дисков
быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа Поддерживаемые медианосители
CD, CD-R, CD-RW
Тюнер/прием/передача
Антенна
Антенна FM Диапазоны тюнера
FM стерео, СВ
Комфорт
Тип загрузчика
сверху Тип дисплея
ЖК-дисплей
Питание
Тип элемента питания
Размер C (LR14) Напряжение батареи
1.5
В Количество аккумуляторов
6 Тип питания
Входной разъем питания переменного тока
Аксессуары
Прочее
Инструкция по эксплуатации Кабели/подключение
шнур питания Гарантия
Гарантийный сертификат
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