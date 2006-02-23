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  • Музыка в пути Музыка в пути Музыка в пути

    Магнитола с CD

    AZ1017/12

    Музыка в пути

    Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления портативной магнитолой с CD и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с усиленными басами, с помощью простых функций управления.

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    Магнитола с CD

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    Музыка в пути

    • CD
    • Аудиокассета
    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Стереотюнер FM/СВ (AM)

    Кассетная дека с автостопом

    Кассетная дека с автостопом

    0

    Многофункциональный ЖК-дисплей

    Многофункциональный ЖК-дисплей

    Программирование 20 дорожек CD

    Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

    • Звук

      Регулировка громкости
      поворотная (аналоговая)
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      2

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM стерео, СВ

    • Комфорт

      Тип загрузчика
      сверху
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      Размер C (LR14)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Количество аккумуляторов
      6
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    Badge-D2C

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