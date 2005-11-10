Другие продукты в комплекте
- Сетевой шнур питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
AZ1022/12
Программируйте любимую музыку
Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемым и портативным устройством AZ1022 и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с усиленными басами.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Можно в любое время подключить наушники для индивидуального прослушивания. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Стереотюнер FM/СВ (AM)
Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.
Звук
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
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