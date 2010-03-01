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Магнитола с CD

AZ1137/12
Общая оценка / 5
  • Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте
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    Магнитола с CD

    AZ1137/12
    Общая оценка / 5

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемой и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку MP3. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Магнитола с CD

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемой и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку MP3. Узнать обо всех преимуществах

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемой и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку MP3. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Магнитола с CD

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемой и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку MP3. Узнать обо всех преимуществах

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      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      • Дизайн Lifestyle
      • MP3-CD
      • Черно-серебристый
      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

      Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

      Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

      Стереотюнер FM/СВ (AM)

      Программирование 20 дорожек CD

      Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

      Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD

      Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукосниматель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

      • Звук

        Выходная мощность
        2 x 1 Вт RMS
        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)
        Звуковая система
        стерео

      • Громкоговорители

        Решетки АС
        металл
        Количество встроенных АС
        2

      • Подключения

        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • быстрое сканирование вперед/назад
        • поиск следующей/предыдущей дорожки
        • повтор/в произвольном порядке/программа
        Поддерживаемые медианосители
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • WMA-CD

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        • FM
        • СВ

      • Комфорт

        Цифры на дисплее
        3
        Тип загрузчика
        сверху
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей

      • Питание

        Тип элемента питания
        Размер C (LR14)
        Напряжение батареи
        1.5  В
        Количество батарей
        6
        Источник питания
        220—240  В

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        Многоязычное
        Кабели/подключение
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • шнур питания
        Гарантия
        Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

      • Размеры

        Вес брутто
        2,4  кг
        Глубина основного устройства
        236  миллиметра
        Высота основного устройства
        122  миллиметра
        Вес
        1.9  кг
        Ширина основного устройства
        341  миллиметра
        Высота упаковки
        262  миллиметра
        Ширина упаковки
        371  миллиметра
        Глубина упаковки
        139  миллиметра

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Адаптер плоских контактов
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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