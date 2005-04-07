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  • Все-в-одном - полное впечатление от музыки MP3 Все-в-одном - полное впечатление от музыки MP3 Все-в-одном - полное впечатление от музыки MP3

    Магнитола с CD

    AZ1316/00C

    Все-в-одном - полное впечатление от музыки MP3

    Компактный и стильный, этот универсальный CD-проигрыватель воспроизводит все компакт-диски, включая MP3-CD. Устройтесь поудобнее и насладитесь удобством прослушивания до 20 программируемых дорожек.

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    Магнитола с CD

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    Все-в-одном - полное впечатление от музыки MP3

    • MP3
    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной АС. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий НЧ-диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Программирование автосохранения для однокнопочной настройки на радиостанцию

    Программирование автосохранения - это удобный режим, позволяющий Вам настраиваться на любимые станции и устанавливать предварительные настройки станций одним нажатием кнопки. Этот режим дает возможность избежать длительного процесса настройки радиостанций и их предварительной настройки вручную. Встроенная электрическая схема автоматически сканирует частоты местных радиостанций, останавливается на наиболее сильных радиосигналах и присваивает их конкретным позициям настройки.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2X1,2Вт
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Стерео
      Диаметр излучателя
      4"
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна AM, Антенна FM
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM, СВ
      Сохранение радиостанций
      20

    • Комфорт

      Тип дисплея
      ЖК

    • Питание

      Тип элемента питания
      LR14
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Электропитание
      Да
      Количество аккумуляторов
      6

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      3,7 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Технология кассетной деки
      Механическая
      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
      Количество дек
      1
      Тип загрузчика
      Верхняя сторона
      Программируемые дорожки
      20

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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