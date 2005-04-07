Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный сертификат
AZ1316/00C
Все-в-одном - полное впечатление от музыки MP3
Компактный и стильный, этот универсальный CD-проигрыватель воспроизводит все компакт-диски, включая MP3-CD. Устройтесь поудобнее и насладитесь удобством прослушивания до 20 программируемых дорожек.Узнать обо всех преимуществах
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Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной АС. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий НЧ-диапазон для создания нового измерения глубоких басов.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Программирование автосохранения - это удобный режим, позволяющий Вам настраиваться на любимые станции и устанавливать предварительные настройки станций одним нажатием кнопки. Этот режим дает возможность избежать длительного процесса настройки радиостанций и их предварительной настройки вручную. Встроенная электрическая схема автоматически сканирует частоты местных радиостанций, останавливается на наиболее сильных радиосигналах и присваивает их конкретным позициям настройки.
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Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
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