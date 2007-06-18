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  • Слушайте iPod дома и в дороге Слушайте iPod дома и в дороге Слушайте iPod дома и в дороге

    Cистема развлечений с док-станцией

    AZ1330D/12

    Слушайте iPod дома и в дороге

    Освободите музыку из iPod и наслаждайтесь ею громко на Philips AZ1330D с мощным звуком 2Х4 Вт. Поделитесь музыкой со всеми и оживите любую вечеринку. Или просто вставьте компакт-диск и наслаждайтесь любимой музыкой дома.

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    Cистема развлечений с док-станцией

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    Слушайте iPod дома и в дороге

    Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

    Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

    Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

    Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы

    Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Общая выходная среднеквадратичная мощность 2x4 Вт

    Общая выходная среднеквадратичная мощность 2x4 Вт

    Выбор альбома с музыкой в формате MP3 и WMA

    Выбор альбома с музыкой в формате MP3 и WMA

    Один пульт ДУ для системы и iPod

    Один пульт ДУ для системы и iPod

    Цифровая настройка для предустановки станций

    Цифровая настройка для предустановки станций

    Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2Х4 Вт
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Стерео
      Диаметр излучателя
      3"
      Регулятор громкости
      поворотный

    • Подключения

      Вход Aux
      Да
      Наушники
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM, СВ
      Сохранение радиостанций
      25

    • Комфорт

      Тип дисплея
      ЖК
      Пульт ДУ
      Многофункциональность

    • Питание

      Тип элемента питания
      LR20
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Электропитание
      Да
      Количество аккумуляторов
      6

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Пульт ДУ, Кабель для аудиосигнала, Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      3,15 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
      Тип загрузчика
      С приводом, Лоток
      Программируемые дорожки
      20

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Пульт дистанционного управления
    • Аудиокабель
    • Сетевой шнур питания
    • Руководство пользователя
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

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