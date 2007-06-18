Другие продукты в комплекте
- Пульт дистанционного управления
- Аудиокабель
- Сетевой шнур питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
AZ1330D/12
Слушайте iPod дома и в дороге
Освободите музыку из iPod и наслаждайтесь ею громко на Philips AZ1330D с мощным звуком 2Х4 Вт. Поделитесь музыкой со всеми и оживите любую вечеринку. Или просто вставьте компакт-диск и наслаждайтесь любимой музыкой дома.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.
Звук
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
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