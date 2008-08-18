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  • Воспроизводите цифровую музыку через прямой порт USB Воспроизводите цифровую музыку через прямой порт USB Воспроизводите цифровую музыку через прямой порт USB

    Магнитола с CD

    AZ1816/12

    Воспроизводите цифровую музыку через прямой порт USB

    Компактная модель AZ1816 позволяет наслаждаться музыкой формата MP3 / WMA, хранящейся в портативном плеере без использования наушников.

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    Магнитола с CD

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    Воспроизводите цифровую музыку через прямой порт USB

    • MP3
    • USB
    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Стереотюнер FM/СВ (AM)

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

    10 часов музыки MP3-CD или 20 часов музыки WMA-CD

    10 часов музыки MP3-CD или 20 часов музыки WMA-CD

    MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может храниться до 10 часов воспроизведения музыки. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов. Windows Media Audio (WMA) — это сильно сжатый формат цифровых аудиоданных Microsoft, который обеспечивает отличное звучание музыкальных файлов — они занимают половину дискового пространства и загружаются в два раза быстрее. На одном компакт-диске может храниться до 20 часов воспроизведения музыки хорошего качества формата WMA, записанной со скоростью 64 Кбит/c.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

    Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

    Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

    Многофункциональный ЖК-дисплей

    Многофункциональный ЖК-дисплей

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2X1,0 Вт
      Диаметр излучателя
      3"
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Регулировка громкости
      поворотная (аналоговая)
      Звуковая система
      стерео

    • Подключения

      USB
      Порт USB

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM стерео, СВ

    • Комфорт

      Тип загрузчика
      сверху
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      Размер C (LR14)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Электропитание
      Да
      Количество аккумуляторов
      6

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      2,5 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Программируемые дорожки
      20

    Badge-D2C

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