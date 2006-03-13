Другие продукты в комплекте
- Сетевой шнур питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
AZ1830/12
Воспроизводите цифровую музыку через прямой порт USB
Хотите слушать свои музыкальные записи с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB системы AZ1830 и слушайте любимую цифровую музыку из мощных динамиков.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.
Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.
Стереотюнер FM/СВ (AM)
MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может храниться до 10 часов воспроизведения музыки. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов. Windows Media Audio (WMA) — это сильно сжатый формат цифровых аудиоданных Microsoft, который обеспечивает отличное звучание музыкальных файлов — они занимают половину дискового пространства и загружаются в два раза быстрее. На одном компакт-диске может храниться до 20 часов воспроизведения музыки хорошего качества формата WMA, записанной со скоростью 64 Кбит/c.
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Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
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