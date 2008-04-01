Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Гарантийный сертификат
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Инструкция по эксплуатации
AZ1834/12
Наслаждайтесь музыкой в любом месте
Глянцевый компактный дизайн модели AZ1834 позволяет наслаждаться любимой музыкой формата MP3/WMA, хранящейся в портативном плеере, без использования наушников.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря компактным стерео АС можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством в любых условиях. Наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Стереотюнер FM/СВ (AM)
Возможность линейного подключения MP3 обеспечивает прямое воспроизведение записей MP3 через аудиосистему. Просто подключите портативный MP3-плеер к аудиосистеме через встроенный линейный разъем — и наслаждайтесь превосходным качеством звучания любимой музыки с портативного MP3-плеера.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
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