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    Магнитола с CD

    AZ1837/12

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Удобный дизайн, возможность слушать музыку с разных источников: через порт USB, с MP3-CD, по радио.

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    Магнитола с CD

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    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    • Дизайн Lifestyle
    • USB
    Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

    Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

    Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Стереотюнер FM/СВ (AM)

    Программирование 20 дорожек CD

    Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

    • Звук

      Выходная мощность
      2 x 1 Вт RMS
      Регулировка громкости
      поворотная (аналоговая)
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Решетки АС
      металл
      Количество встроенных АС
      2

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      • WMA-CD
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      • быстро назад/быстро вперед
      • предыдущая/следующая
      • запрограммированное воспроизведение
      • вперемешку

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      • FM
      • СВ

    • Комфорт

      Тип загрузчика
      сверху
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      Размер C (LR14)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Количество аккумуляторов
      6
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес брутто
      2,1  кг
      Глубина основного устройства
      236  миллиметра
      Высота основного устройства
      122  миллиметра
      Вес
      1.8  кг
      Ширина основного устройства
      341  миллиметра
      Высота упаковки
      262  миллиметра
      Ширина упаковки
      371  миллиметра
      Глубина упаковки
      139  миллиметра

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

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