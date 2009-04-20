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  • Насладитесь отличным звучанием в стильном исполнении Насладитесь отличным звучанием в стильном исполнении Насладитесь отличным звучанием в стильном исполнении

    Магнитола с CD

    AZ1880/12

    Насладитесь отличным звучанием в стильном исполнении

    Магнитола с CD от Philips позволит слушать любимые мелодии, сохраненные на портативном плеере с мощным звуком — когда угодно, где угодно. Система также оснащена прямым портом USB и удобной функцией цифровой записи MP3 без использования компьютера.

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    Магнитола с CD

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    Насладитесь отличным звучанием в стильном исполнении

    • 5 Вт
    • Копирование CD
    • Цифровая настройка
    Копирование CD — цифровая запись в формате MP3 одним нажатием

    Копирование CD — цифровая запись в формате MP3 одним нажатием

    Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

    Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

    Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

    Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

    • Звук

      Выходная мощность
      2 x 2,5 Вт
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      2
      Улучшения АС
      Акустические системы Bass Reflex

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм
      Аудио-/видеовыход
      Наушники (3,5 мм)

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующего / предыдущего альбома
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      • WMA-CD

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      • FM
      • СВ
      Сохранение радиостанций
      40
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка

    • Комфорт

      Цвет подсветки
      голубой
      Цифры на дисплее
      6
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      Размер C (LR14)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Количество аккумуляторов
      6
      Источник питания
      220—240  В

    • Аксессуары

      Пульт ДУ
      12-кнопочный с литиевой батареей
      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес брутто
      3,5  кг
      Глубина основного устройства
      132  миллиметра
      Высота основного устройства
      214  миллиметра
      Вес
      2.85  кг
      Ширина основного устройства
      451  миллиметра
      Высота упаковки
      275  миллиметра
      Ширина упаковки
      561  миллиметра
      Глубина упаковки
      159  миллиметра

    • Аудиозапись

      Источники записи USB
      CD
      Носители записи
      Устройство USB
      Режимы записи USB
      • моментальная запись
      • запрограммированные дорожки
      • один диск
      • одна дорожка

    Badge-D2C

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