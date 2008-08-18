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  • Великолепное звучание портативного устройства Великолепное звучание портативного устройства Великолепное звучание портативного устройства

    Магнитола с CD

    AZ3068/12

    Великолепное звучание портативного устройства

    Простой и в то же время высокотехнологичный, этот проигрыватель в прочном корпусе обеспечит превосходное звучание, благодаря высококачественным 2-х полосным АС. Слушайте вашу любимую музыку с MP3 или WMA-CD, компакт-дисков и с 30 предварительно настроенных FM-станций — когда угодно и где угодно!

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    Магнитола с CD

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    Великолепное звучание портативного устройства

    • MP3-CD
    • Аудиокассета
    • Цифровая настройка
    Кассетная дека с автостопом

    Кассетная дека с автостопом

    0

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Гнездо для стереонаушников

    Гнездо для стереонаушников

    Можно в любое время подключить наушники для индивидуального прослушивания. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.

    10 часов музыки MP3-CD или 20 часов музыки WMA-CD

    10 часов музыки MP3-CD или 20 часов музыки WMA-CD

    MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может храниться до 10 часов воспроизведения музыки. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов. Windows Media Audio (WMA) — это сильно сжатый формат цифровых аудиоданных Microsoft, который обеспечивает отличное звучание музыкальных файлов — они занимают половину дискового пространства и загружаются в два раза быстрее. На одном компакт-диске может храниться до 20 часов воспроизведения музыки хорошего качества формата WMA, записанной со скоростью 64 Кбит/c.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной АС. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий НЧ-диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

    • Звук

      Улучшение звука
      2-х шаговое динамическое усиление НЧ
      Регулировка громкости
      поворотный регулятор (цифровой)
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      2
      Улучшения АС
      2-х полосная АС Bass Reflex

    • Подключения

      Аудио-/видеовыход
      Наушники (3,5 мм)

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM, СВ
      Сохранение радиостанций
      30
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка

    • Комфорт

      Тип загрузчика
      сверху
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      Батарея D (LR20)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Количество аккумуляторов
      6
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    Badge-D2C

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