AZ3068/12
Великолепное звучание портативного устройства
Простой и в то же время высокотехнологичный, этот проигрыватель в прочном корпусе обеспечит превосходное звучание, благодаря высококачественным 2-х полосным АС. Слушайте вашу любимую музыку с MP3 или WMA-CD, компакт-дисков и с 30 предварительно настроенных FM-станций — когда угодно и где угодно!Узнать обо всех преимуществах
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Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Можно в любое время подключить наушники для индивидуального прослушивания. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.
MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может храниться до 10 часов воспроизведения музыки. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов. Windows Media Audio (WMA) — это сильно сжатый формат цифровых аудиоданных Microsoft, который обеспечивает отличное звучание музыкальных файлов — они занимают половину дискового пространства и загружаются в два раза быстрее. На одном компакт-диске может храниться до 20 часов воспроизведения музыки хорошего качества формата WMA, записанной со скоростью 64 Кбит/c.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной АС. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий НЧ-диапазон для создания нового измерения глубоких басов.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
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