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  • Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Магнитола с CD

    AZ382/12

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам.

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    Магнитола с CD

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    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    • Компактный дизайн
    • USB
    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Стереотюнер FM/СВ (AM)

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

    Линейное подключение для портативного музыкального плеера

    Возможность линейного подключения MP3 обеспечивает прямое воспроизведение записей MP3 через аудиосистему. Просто подключите портативный MP3-плеер к аудиосистеме через встроенный линейный разъем — и наслаждайтесь превосходным качеством звучания любимой музыки с портативного MP3-плеера.

    • Звук

      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Регулировка громкости
      поворотная (аналоговая)
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      2

    • Подключения

      USB
      Порт USB

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующего / предыдущего альбома, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM, СВ

    • Комфорт

      Тип загрузчика
      сверху
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      Размер C (LR14)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Количество аккумуляторов
      6
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Гарантийный сертификат
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

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