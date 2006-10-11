Другие продукты в комплекте
- Сетевой шнур питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
AZ3830/12
Прямое воспроизведение с USB и копирование CD
Просто вставьте CD в лоток и предоставьте стильной системе AZ3830 скопировать и сохранить музыку на устройстве USB или в плеере MP3. Наслаждайтесь звуком с мощностью 2x4 Вт RMS.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может храниться до 10 часов воспроизведения музыки. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов. Windows Media Audio (WMA) — это сильно сжатый формат цифровых аудиоданных Microsoft, который обеспечивает отличное звучание музыкальных файлов — они занимают половину дискового пространства и загружаются в два раза быстрее. На одном компакт-диске может храниться до 20 часов воспроизведения музыки хорошего качества формата WMA, записанной со скоростью 64 Кбит/c.
Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера.
Общая выходная мощность системы составляет 8 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.
Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или в плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера. Благодаря прямой цифровой записи в формате MP3 можно создавать собственные файлы MP3.
Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.
Звук
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.