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  • Прямое воспроизведение с USB и копирование CD Прямое воспроизведение с USB и копирование CD Прямое воспроизведение с USB и копирование CD

    Магнитола с CD

    AZ3830/12

    Прямое воспроизведение с USB и копирование CD

    Просто вставьте CD в лоток и предоставьте стильной системе AZ3830 скопировать и сохранить музыку на устройстве USB или в плеере MP3. Наслаждайтесь звуком с мощностью 2x4 Вт RMS.

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    Магнитола с CD

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    Прямое воспроизведение с USB и копирование CD

    с удобным моторизованным лотком для CD

    • USB
    • лоток для диска
    • Копирование CD
    10 часов музыки MP3-CD или 20 часов музыки WMA-CD

    10 часов музыки MP3-CD или 20 часов музыки WMA-CD

    MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может храниться до 10 часов воспроизведения музыки. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов. Windows Media Audio (WMA) — это сильно сжатый формат цифровых аудиоданных Microsoft, который обеспечивает отличное звучание музыкальных файлов — они занимают половину дискового пространства и загружаются в два раза быстрее. На одном компакт-диске может храниться до 20 часов воспроизведения музыки хорошего качества формата WMA, записанной со скоростью 64 Кбит/c.

    Копирование CD — цифровая запись в формате MP3 одним нажатием

    Копирование CD — цифровая запись в формате MP3 одним нажатием

    Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера.

    с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт

    с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт

    Общая выходная мощность системы составляет 8 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

    Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

    Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Переведите любимые CD в формат MP3

    Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или в плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера. Благодаря прямой цифровой записи в формате MP3 можно создавать собственные файлы MP3.

    Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2Х4 Вт
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Стерео
      Диаметр излучателя
      3"
      Регулятор громкости
      поворотный

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Вход Aux
      Да
      Наушники
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM, СВ

    • Комфорт

      Тип дисплея
      ЖК
      Пульт ДУ
      Многофункциональность

    • Питание

      Тип элемента питания
      LR20
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Электропитание
      Да
      Количество аккумуляторов
      6

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      3,15 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
      Тип загрузчика
      С приводом, Лоток
      Программируемые дорожки
      20

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Сетевой шнур питания
    • Руководство пользователя
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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