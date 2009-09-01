Ключевые слова для поиска

  • Мощная портативная аудиосистема Мощная портативная аудиосистема Мощная портативная аудиосистема

    Магнитола с CD

    AZ3856/12

    Мощная портативная аудиосистема

    Наслаждайтесь мощным звучанием цифровой музыки с портативной магнитолы с CD AZ3856/12 от Philips благодаря прямому порту USB, акустической системе Bass Reflex и общей выходной среднеквадратичной мощности 2x4 Вт.

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    Магнитола с CD

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    Мощная портативная аудиосистема

    с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт

    • 8 Вт
    • USB и аудиокассета
    • Цифровая настройка
    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Кассетная дека с автостопом

    Кассетная дека с автостопом

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    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

    Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

    Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

    Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

    • Звук

      Улучшение звука
      2-х шаговое динамическое усиление НЧ
      Регулировка громкости
      поворотный регулятор (цифровой)
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      2
      Улучшения АС
      2-х полосная АС Bass Reflex

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Аудио-/видеовыход
      Наушники (3,5 мм)

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM, СВ
      Сохранение радиостанций
      40
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка

    • Комфорт

      Тип загрузчика
      сверху
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Количество аккумуляторов
      6 x LR20 для основного устройства (не входят в комплект), 1 x CR2025 для пульта ДУ (входит в комплект)
      Тип питания
      вход DC

    • Аксессуары

      Кабели/подключение
      Адаптер перем./пост. тока
      Гарантия
      Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Гарантийный сертификат
    • Пульт дистанционного управления
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

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    • Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.

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