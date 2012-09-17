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Магнитола с CD

AZ385/12
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    Магнитола с CD

    AZ385/12
    Общая оценка / 5

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Магнитола с CD

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам. Узнать обо всех преимуществах

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      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      • CD, MP3-CD, USB, FM
      • 2 Вт
      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

      CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

      Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

      Радио FM для прослушивания радиостанций

      0

      • Звук

        Выходная мощность
        2 x 1 Вт RMS
        Улучшение звука
        Динамическое усиление басов
        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)
        Звуковая система
        стерео

      • Громкоговорители

        Решетки АС
        металл
        Количество встроенных АС
        2

      • Подключения

        USB
        Порт USB
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • быстрое сканирование вперед/назад
        • поиск следующего / предыдущего альбома
        • поиск следующей/предыдущей дорожки
        • повтор/в произвольном порядке/программа
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        FM

      • Комфорт

        Цифры на дисплее
        3
        Тип загрузчика
        сверху
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей

      • Питание

        Тип элемента питания
        Размер C (LR14)
        Напряжение батареи
        1.5  В
        Количество батарей
        6
        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

      • Аксессуары

        Прочее
        Краткое руководство пользователя
        Кабели/подключение
        шнур питания
        Гарантия
        Гарантийный талон

      • Размеры

        Вес брутто
        1,84  кг
        Глубина основного устройства
        245  миллиметра
        Высота основного устройства
        123  миллиметра
        Вес
        1.5  кг
        Ширина основного устройства
        262  миллиметра
        Высота упаковки
        264  миллиметра
        Ширина упаковки
        284  миллиметра
        Глубина упаковки
        155  миллиметра

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат

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