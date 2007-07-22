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  • Наслаждайтесь любимыми фильмами DVD, фотографиями и музыкой Наслаждайтесь любимыми фильмами DVD, фотографиями и музыкой Наслаждайтесь любимыми фильмами DVD, фотографиями и музыкой

    Магнитола с CD

    AZ5737/58

    Наслаждайтесь любимыми фильмами DVD, фотографиями и музыкой

    Теперь можно наслаждаться любимыми фильмами, музыкой и даже фотографиями на телеэкране благодаря этой универсальной магнитоле DVD. Мощная стереомузыка и звуковые эффекты обеспечиваются акустической системой Bass Reflex с двумя 4" полнодиапазонными динамиками.

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    Магнитола с CD

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    Наслаждайтесь любимыми фильмами DVD, фотографиями и музыкой

    • DVD
    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Стереотюнер FM/СВ (AM)

    Кассетная дека с автостопом

    Кассетная дека с автостопом

    0

    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Многофункциональный ЖК-дисплей

    Многофункциональный ЖК-дисплей

    Удобный пульт ДУ

    Управляйте iPod на расстоянии до 30 футов.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2x1 Вт
      Звуковая система
      Стерео
      Диаметр излучателя
      4"
      Регулятор громкости
      поворотный

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM, СВ

    • Комфорт

      Тип дисплея
      ЖК

    • Питание

      Электропитание
      100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока, Аудио/видео кабель, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      4,13 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Технология кассетной деки
      Механическая
      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
      Количество дек
      1
      Тип загрузчика
      Верхняя сторона
      Программируемые дорожки
      20

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Аудио/видео кабель
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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