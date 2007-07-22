Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Аудио/видео кабель
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный сертификат
AZ5737/58
Наслаждайтесь любимыми фильмами DVD, фотографиями и музыкой
Теперь можно наслаждаться любимыми фильмами, музыкой и даже фотографиями на телеэкране благодаря этой универсальной магнитоле DVD. Мощная стереомузыка и звуковые эффекты обеспечиваются акустической системой Bass Reflex с двумя 4" полнодиапазонными динамиками.Узнать обо всех преимуществах
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Стереотюнер FM/СВ (AM)
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Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Управляйте iPod на расстоянии до 30 футов.
Звук
Громкоговорители
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
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