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Магнитола с CD

AZ783/12
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  • Мощный звук, который можно взять с собой Мощный звук, который можно взять с собой Мощный звук, который можно взять с собой
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    Магнитола с CD

    AZ783/12
    Общая оценка / 5

    Мощный звук, который можно взять с собой

    Наслаждайтесь мощным звучанием цифровой музыки с портативного устройства с CD от Philips благодаря прямому порту USB, АС Bass Reflex и общей выходной среднеквадратичной мощности 12 Вт. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Магнитола с CD

    Мощный звук, который можно взять с собой

    Наслаждайтесь мощным звучанием цифровой музыки с портативного устройства с CD от Philips благодаря прямому порту USB, АС Bass Reflex и общей выходной среднеквадратичной мощности 12 Вт. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный звук, который можно взять с собой

      с общей выходной среднеквадратичной мощностью 12 Вт

      • 12 Вт
      • USB
      • Цифровая настройка
      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

      Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

      Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

      Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

      Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

      • Звук

        Улучшение звука
        2-х шаговое динамическое усиление НЧ
        Регулировка громкости
        поворотный регулятор (цифровой)
        Звуковая система
        стерео
        Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
        12 Вт

      • Громкоговорители

        Решетки АС
        металл
        Количество встроенных АС
        2
        Улучшения АС
        2-х полосная АС Bass Reflex

      • Подключения

        USB
        Порт USB
        Аудио-/видеовыход
        Наушники (3,5 мм)
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • быстрое сканирование вперед/назад
        • поиск следующей/предыдущей дорожки
        • повтор/в произвольном порядке/программа
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
        • быстро назад/быстро вперед
        • воспроизведение/пауза
        • предыдущая/следующая
        • запрограммированное воспроизведение
        • повтор
        • вперемешку
        • стоп

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        FM
        Сохранение радиостанций
        30
        Улучшения тюнера
        автоматическая цифровая настройка

      • Комфорт

        Тип загрузчика
        сверху
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей с подсветкой

      • Питание

        Количество батарей
        6 x LR20 для основного устройства (не входят в комплект), 1 x CR2025 для пульта ДУ (входит в комплект)
        Тип питания
        220 — 240 В

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Многоязычное
        Пульт ДУ
        Да
        Кабели/подключение
        шнур питания
        Гарантия
        Гарантийный талон

      • Размеры

        Вес, включая упаковку
        4,06  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        435 x 270 x 170  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        468 x 198 x 310 мм
        Вес продукта
        3  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Гарантийный сертификат
      • Пульт ДУ
      • Инструкция по эксплуатации

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          • Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.
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