Наблюдайте за вашим малышом с помощью смартфона по сети Wi-Fi/3G/4G LTE

Беспроводная радионяня In.Sight HD позволяет присматривать за ребенком с помощью смартфона, где бы вы ни находились. Нужно лишь настроить радионяню In.Sight, и вы сможете независимо от своего местонахождения просматривать потоковое видео из детской комнаты на смартфоне через сеть Wi-Fi, 3G или 4G LTE. Теперь вы всегда сможете почувствовать себя рядом с близкими людьми.