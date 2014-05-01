Всегда быть рядом с малышом
С помощью беспроводной радионяни Philips In.Sight HD вы сможете присматривать за малышом прямо с экрана смартфона или планшета. Благодаря режиму ночного видения и четкому изображению в HD-формате вы будете спокойны за ребенка даже в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Всегда быть рядом с малышом
С помощью беспроводной радионяни Philips In.Sight HD вы сможете присматривать за малышом прямо с экрана смартфона или планшета. Благодаря режиму ночного видения и четкому изображению в HD-формате вы будете спокойны за ребенка даже в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах
Всегда быть рядом с малышом
С помощью беспроводной радионяни Philips In.Sight HD вы сможете присматривать за малышом прямо с экрана смартфона или планшета. Благодаря режиму ночного видения и четкому изображению в HD-формате вы будете спокойны за ребенка даже в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Всегда быть рядом с малышом
С помощью беспроводной радионяни Philips In.Sight HD вы сможете присматривать за малышом прямо с экрана смартфона или планшета. Благодаря режиму ночного видения и четкому изображению в HD-формате вы будете спокойны за ребенка даже в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах
Мощная технология шифрования, используемая в беспроводной радионяне In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования, обеспечивая защищенное соединение каждый раз, когда вы смотрите на своего малыша.
С беспроводной радионяней In.Sight HD вы сможете приглядывать за своим малышом, не упуская ни одной детали, благодаря высокому качеству изображения 720p. Цифры "720" указывают количество горизонтальных строк в разрешении экрана, а буква "p" обозначает использование прогрессивной развертки, т.е. последовательного отображения строк в каждом кадре. Видео с разрешением 720p отличается более четким и естественным изображением.
Благодаря режиму ночного виденья вы сможете видеть личико своего малыша даже в темноте. Инфракрасное излучение позволяет формировать на экране четкое черно-белое изображение. Режим ночного видения может включаться и отключаться автоматически или вручную.
Беспроводная радионяня In.Sight подарит вам абсолютное спокойствие. Подключив ее по сети Wi-Fi 802.11 bgn и установив камеру в детской комнате, вы сможете видеть и слышать своего малыша с помощью смартфона, где бы вы ни находились.
Беспроводная радионяня In.Sight HD позволяет присматривать за ребенком с помощью смартфона, где бы вы ни находились. Нужно лишь настроить радионяню In.Sight, и вы сможете независимо от своего местонахождения просматривать потоковое видео из детской комнаты на смартфоне через сеть Wi-Fi, 3G или 4G LTE. Теперь вы всегда сможете почувствовать себя рядом с близкими людьми.
Беспроводная радионяня In.Sight HD постоянно передает аудиопоток, даже когда смартфон заблокирован, установлен в док-станцию или заряжается.
Удивительно простая настройка: приложение генерирует QR-код с параметрами вашей домашней сети Wi-Fi. Считав QR-код, монитор автоматически подключается к сети Wi-Fi.
Беспроводная радионяня In.Sight HD не содержит бромсодержащий антипирен и поливинилхлорид и полностью соответствует строгим стандартам безопасности в отношении предметов для младенцев. Изделие полностью безопасно, безвредно для детей и окружающей среды.
С помощью беспроводной радионяни In.Sight HD вы можете говорить с малышом в любое время. Просто нажмите кнопку "Talk" на смартфоне и спойте малышу колыбельную, наблюдая, как он засыпает под ваш успокаивающий голос.
Просматривайте изображения с монитора вместе с супругом, другими членами семьи, друзьями или няней. Приложение позволяет двум пользователям получить доступ к видео и звуку с каждого монитора в режиме реального времени и просматривать изображение на смартфоне. Кроме того, можно обновить приложение и предоставлять доступ к монитору еще 16 пользователям.
Хочется всегда быть уверенным, что с малышом все в порядке. Беспроводную радионяню In.Sight HD можно настроить для отправки уведомлений при обнаружении шума и движения. Каждый раз, когда камера фиксирует движение или шум, на смартфон автоматически отправляются уведомления.
Благодаря датчикам на беспроводной радионяне In.Sight HD вы можете в любое время проверить текущую температуру и уровень влажности с помощью смартфона. Датчик влажности, например, помогает выявлять чрезмерную сухость воздуха, которая может раздражать горло малыша. Приложение также предупреждает о слишком высокой или низкой температуре.
Объектив и датчик
Качество видео
Особенности
ПО
Аксессуары в комплекте
Вход и выход
Минимальные требования
Размеры
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