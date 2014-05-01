Ключевые слова для поиска

1

Беспроводная радионяня In.Sight HD

B120E/10
Общая оценка / 5
  • Всегда быть рядом с малышом Всегда быть рядом с малышом Всегда быть рядом с малышом
    -{discount-value}

    Беспроводная радионяня In.Sight HD

    B120E/10
    Общая оценка / 5

    Всегда быть рядом с малышом

    С помощью беспроводной радионяни Philips In.Sight HD вы сможете присматривать за малышом прямо с экрана смартфона или планшета. Благодаря режиму ночного видения и четкому изображению в HD-формате вы будете спокойны за ребенка даже в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводная радионяня In.Sight HD

    Всегда быть рядом с малышом

    С помощью беспроводной радионяни Philips In.Sight HD вы сможете присматривать за малышом прямо с экрана смартфона или планшета. Благодаря режиму ночного видения и четкому изображению в HD-формате вы будете спокойны за ребенка даже в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах

    Всегда быть рядом с малышом

    С помощью беспроводной радионяни Philips In.Sight HD вы сможете присматривать за малышом прямо с экрана смартфона или планшета. Благодаря режиму ночного видения и четкому изображению в HD-формате вы будете спокойны за ребенка даже в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводная радионяня In.Sight HD

    Всегда быть рядом с малышом

    С помощью беспроводной радионяни Philips In.Sight HD вы сможете присматривать за малышом прямо с экрана смартфона или планшета. Благодаря режиму ночного видения и четкому изображению в HD-формате вы будете спокойны за ребенка даже в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Прочее

      Всегда быть рядом с малышом

      Присматривайте за малышом с экрана смартфона или планшета

      • Удобный просмотр, где бы вы ни были
      • Прослушивание и разговор
      • Функция Ночное видение
      • Для смартфона и планшетного ПК
      Зашифрованное соединение для надежной видеосвязи

      Зашифрованное соединение для надежной видеосвязи

      Мощная технология шифрования, используемая в беспроводной радионяне In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования, обеспечивая защищенное соединение каждый раз, когда вы смотрите на своего малыша.

      Видео стандарта HD для кристально четкого изображения

      Видео стандарта HD для кристально четкого изображения

      С беспроводной радионяней In.Sight HD вы сможете приглядывать за своим малышом, не упуская ни одной детали, благодаря высокому качеству изображения 720p. Цифры "720" указывают количество горизонтальных строк в разрешении экрана, а буква "p" обозначает использование прогрессивной развертки, т.е. последовательного отображения строк в каждом кадре. Видео с разрешением 720p отличается более четким и естественным изображением.

      Режим ночного видения для присмотра за малышом в темноте

      Режим ночного видения для присмотра за малышом в темноте

      Благодаря режиму ночного виденья вы сможете видеть личико своего малыша даже в темноте. Инфракрасное излучение позволяет формировать на экране четкое черно-белое изображение. Режим ночного видения может включаться и отключаться автоматически или вручную.

      Благодаря поддержке Wi-Fi радионяню можно разместить в любом месте в доме

      Беспроводная радионяня In.Sight подарит вам абсолютное спокойствие. Подключив ее по сети Wi-Fi 802.11 bgn и установив камеру в детской комнате, вы сможете видеть и слышать своего малыша с помощью смартфона, где бы вы ни находились.

      Наблюдайте за вашим малышом с помощью смартфона по сети Wi-Fi/3G/4G LTE

      Беспроводная радионяня In.Sight HD позволяет присматривать за ребенком с помощью смартфона, где бы вы ни находились. Нужно лишь настроить радионяню In.Sight, и вы сможете независимо от своего местонахождения просматривать потоковое видео из детской комнаты на смартфоне через сеть Wi-Fi, 3G или 4G LTE. Теперь вы всегда сможете почувствовать себя рядом с близкими людьми.

      Вы можете постоянно слышать своего малыша, даже если телефон заблокирован

      Беспроводная радионяня In.Sight HD постоянно передает аудиопоток, даже когда смартфон заблокирован, установлен в док-станцию или заряжается.

      Простая настройка радионяни Wi-Fi с помощью кода QR

      Удивительно простая настройка: приложение генерирует QR-код с параметрами вашей домашней сети Wi-Fi. Считав QR-код, монитор автоматически подключается к сети Wi-Fi.

      Монитор и кабели питания не содержат ПВХ/бромсодержащий антипирен

      Беспроводная радионяня In.Sight HD не содержит бромсодержащий антипирен и поливинилхлорид и полностью соответствует строгим стандартам безопасности в отношении предметов для младенцев. Изделие полностью безопасно, безвредно для детей и окружающей среды.

      Быстрая голосовая связь с ребенком через смартфон

      С помощью беспроводной радионяни In.Sight HD вы можете говорить с малышом в любое время. Просто нажмите кнопку "Talk" на смартфоне и спойте малышу колыбельную, наблюдая, как он засыпает под ваш успокаивающий голос.

      Смотрите видео с монитора вместе с другими пользователями смартфонов

      Просматривайте изображения с монитора вместе с супругом, другими членами семьи, друзьями или няней. Приложение позволяет двум пользователям получить доступ к видео и звуку с каждого монитора в режиме реального времени и просматривать изображение на смартфоне. Кроме того, можно обновить приложение и предоставлять доступ к монитору еще 16 пользователям.

      Отправка уведомлений на телефон при обнаружении движения/шума

      Хочется всегда быть уверенным, что с малышом все в порядке. Беспроводную радионяню In.Sight HD можно настроить для отправки уведомлений при обнаружении шума и движения. Каждый раз, когда камера фиксирует движение или шум, на смартфон автоматически отправляются уведомления.

      Измерение температуры и влажности в режиме реального времени

      Благодаря датчикам на беспроводной радионяне In.Sight HD вы можете в любое время проверить текущую температуру и уровень влажности с помощью смартфона. Датчик влажности, например, помогает выявлять чрезмерную сухость воздуха, которая может раздражать горло малыша. Приложение также предупреждает о слишком высокой или низкой температуре.

      • Объектив и датчик

        Датчик
        Видеодатчик 720p HD
        Апертура
        F 2,8
        Цифровой зум
        2-кратный цифровой
        Режим фокусировки
        Фиксированный
        Датчик освещения Ambient
        Да, дневной/ночной режим
        Ночной режим
        Инфракрасное излучение
        ИК-управление
        С помощью приложения
        Диапазон ИК
        4 метра

      • Качество видео

        Потоковое HD/VGA/QVGA
        Да
        Разрешение
        HD (1280 x 720p) при 30 кад/сек
        Форматы
        Сжатие видеоданных H.264
        Баланс белого
        Автоматический баланс белого
        Экспозиция
        Автоустановка экспозиции

      • Особенности

        Wi-Fi
        802.11 a/ b/ n
        Обнаружение движения
        Да
        Обнаружение шума
        Да
        Регулировка и выбор точки обзора
        Да
        LED-индикатор
        Да
        Кнопка перезагрузки
        Да
        Резьбовые отверстия
        Да, 1
        Измерение температуры
        -10 — 50 °C
        Измерение влажности
        20 — 90 %

      • ПО

        Установка
        С помощью приложения
        Автоматическое обновление приложения
        Да
        Поддержка веб-браузера
        Да
        Поддерживаемая операционная система
        • iOS4.3 или выше
        • Android 2.3 или более поздней версии
        Совместима с iPad
        • iPad 2
        • iPad mini
        • iPad (3-го поколения)
        Совместимость с iPhone
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 3GS
        Совместимость с iPod
        iPod Touch 4-го поколения или более поздней версии
        Совместимость с телефонами Android
        Philips рекомендует использовать смартфоны с характеристиками, как у Samsung Galaxy 3, или лучшими

      • Аксессуары в комплекте

        Дополнительное настенное крепление
        Да
        Адаптер питания USB
        Да
        Кабель USB
        Да, 2,5 м
        Винты/настенные анкеры
        1
        Краткое руководство
        Да

      • Вход и выход

        Аудио
        • Двухполосная
        • Обратная связь для родителей
        Микрофон
        • Высокочувствительный
        • Моно
        Встроенный динамик
        Да
        USB
        Порт mini-USB

      • Минимальные требования

        Windows
        • Windows 7
        • Internet Explorer 9.0
        • Chrome 20.0
        • Firefox
        MAC
        • MACINTOSH 10.6
        • Safari 5.1.7
        • Chome 21.0
        • Firefox

      • Размеры

        Высота упаковки
        160  мм
        Ширина упаковки
        158  мм
        Глубина упаковки
        70  мм
        Высота продукта
        104  мм
        Ширина продукта
        66,2  мм
        Глубина продукта
        66,2  мм

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Беспроводной домашний монитор In.Sight позволяет бесплатно и без ограничений смотреть видео в прямом эфире по домашней сети Wi-Fi. Удаленный просмотр видео в прямом эфире (либо по внешней сети Wi-Fi или 3G) также предоставляется бесплатно. Количество сессий не ограничено, однако длительность сессии не должна превышать 5 минут.
          • Право на просмотр более длительных сессий, а также другие премиум-функции можно приобрести в приложении. Эти условия могут изменяться.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.