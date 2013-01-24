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Беспроводная акустическая мультирум-система

BM50B/10
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  • Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием
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    Беспроводная акустическая мультирум-система

    BM50B/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

    Музыкальная система Philips izzy позволяет воспроизводить музыку через Bluetooth, CD/USB и FM. Воспроизведение музыки со смартфона, CD/USB или радиостанций можно включить одновременно на любых АС izzy в любой комнате. Простая настройка без использования роутера, пароля и приложений. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Беспроводная акустическая мультирум-система

    Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

    Музыкальная система Philips izzy позволяет воспроизводить музыку через Bluetooth, CD/USB и FM. Воспроизведение музыки со смартфона, CD/USB или радиостанций можно включить одновременно на любых АС izzy в любой комнате. Простая настройка без использования роутера, пароля и приложений. Узнать обо всех преимуществах

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      Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

      • возможность настенного монтажа
      • CD, MP3-CD, USB, FM
      • Bluetooth®
      • с MULTIPAIR
      Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

      Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

      Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

      Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

      Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Функция Digital Sound Control (Цифровое Управление Звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: "сбалансированный", "чистый", "мощный", "теплый" и "яркий" для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

      Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 АС izzy с помощью izzylink™

      Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 АС izzy с помощью izzylink™

      Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смарт-устройстве. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.

      Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

      Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

      Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.

      izzylink™ для воспроизведения музыки с разных источников: CD, FM, USB

      izzylink™ для воспроизведения музыки с разных источников: CD, FM, USB

      Технология izzylink™ позволяет в беспроводном режиме воспроизводить музыку с разных источников сразу в нескольких комнатах. Слушайте любимые FM-радиостанции, компакт-диски и композиции на USB-устройствах, воспроизводите музыку через любимые приложения на смартфоне, планшете или компьютере.

      Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

      Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

      АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.

      Выбор ведущей АС в группе одним касанием

      Выбор ведущей АС в группе одним касанием

      В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делиться любимой музыкой теперь так просто!

      MULTIPAIR: быстрый выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки

      Выполняйте сопряжение одновременно с двумя смарт-устройствами и выбирайте любое из них для передачи музыки, без необходимости выполнения повторного сопряжения. Чтобы включить композицию на другом устройстве, приостановите воспроизведение на первом устройстве и включите его на втором. Идеальное решение для совместного прослушивания музыки с друзьями, на вечеринках или просто для воспроизведения композиций, сохраненных на разных устройствах. Подключайте устройства своих друзей или родных и обменивайтесь мелодиями.

      Технические характеристики

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        40 Вт
        Улучшение звука
        Цифровое управление звуком
        Регулировка громкости
        вверх/вниз

      • Громкоговорители

        Количество встроенных АС
        2
        Излучатели АС
        2,5" НЧ-динамик
        Типы АС
        Акустические системы Bass Reflex

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        • FM стерео
        • FM моно
        Сохранение радиостанций
        20
        Антенна
        Антенна FM (75 Ом)

      • Подключения

        USB
        Порт USB
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        Зона видимости 10 м
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Комфорт

        Будильники
        • Сигнал CD
        • Сигнал USB
        Часы
        • На главном дисплее
        • таймер отключения
        Тип загрузчика
        слот
        Тип дисплея
        Светодиодный дисплей

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Антенна FM
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Краткое руководство пользователя
        Пульт ДУ
        Да
        Адаптер переменного/постоянного тока
        100—240 В

      • Размеры

        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        555 x 268 x 150 мм
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        500 x 63 x 218 мм
        Вес продукта
        2,56  кг
        Вес, включая упаковку
        4,3  кг

      • Питание

        Источник питания
        • 110-240 В
        • 50/60 Гц

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • быстрое сканирование вперед/назад
        • поиск следующей/предыдущей дорожки
        • повтор/в произвольном порядке/программа
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • MP3-CD
        • Флэш-накопитель USB
        • CD-R/RW
        Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
        • быстро назад/быстро вперед
        • воспроизведение/пауза
        • предыдущая/следующая
        • повтор
        • вперемешку
        • стоп

      • Совместимость

        iPod touch
        3 поколения или выше
        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • iPad Air
        • iPad Air 2
        • iPad mini
        • iPad mini 2
        • iPad mini 3
        • iPad с дисплеем Retina
        • новый iPad
        iPhone
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 6
        • iPhone 6 Plus
        планшетными ПК и смартфонами на базе Android
        с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Антенна FM
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Краткое руководство пользователя

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