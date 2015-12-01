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- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Руководство по быстрой установке
BM5B/10
Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием
Беспроводная мультирум-аудиосистема Philips Izzy воспроизводит музыку через Bluetooth. Простым нажатием кнопки вы сможете включить беспроводное воспроизведение музыки в разных комнатах, подключив одновременно до 5 АС Izzy. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений.Узнать обо всех преимуществах
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АС Izzy с функцией Multiroom оснащены двумя первоклассными излучателями 2,5", которые обеспечивают мощное заполняющее комнату звучание. Басовые порты расширяют диапазон низких частот и создают объемный и динамичный звук.
В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делиться любимой музыкой теперь так просто!
Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.
Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смарт-устройстве. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.
АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.
Технология izzylink™ позволяет в разных комнатах и в беспроводном режиме воспроизводить музыку с различных источников или слушать композиции и радиостанции через приложения на смартфоне, планшете или компьютере.
В потоковом режиме воспроизводите музыку на телефоне, планшете или компьютере через любое приложение для прослушивания композиций или радиостанций. Передавайте любимую музыку в каждую комнату с помощью беспроводной технологии Bluetooth.
Громкоговорители
Комфорт
Совместимость
Аксессуары
Размеры
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