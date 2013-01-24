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беспроводная АС с функцией Multiroom

BM5B/10
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  • Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием
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    беспроводная АС с функцией Multiroom

    BM5B/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

    Беспроводная мультирум-аудиосистема Philips Izzy воспроизводит музыку через Bluetooth. Простым нажатием кнопки вы сможете включить беспроводное воспроизведение музыки в разных комнатах, подключив одновременно до 5 АС Izzy. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    беспроводная АС с функцией Multiroom

    Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

    Беспроводная мультирум-аудиосистема Philips Izzy воспроизводит музыку через Bluetooth. Простым нажатием кнопки вы сможете включить беспроводное воспроизведение музыки в разных комнатах, подключив одновременно до 5 АС Izzy. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений. Узнать обо всех преимуществах

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      Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

      • Bluetooth®
      • Черный
      Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

      Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

      АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.

      Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 АС izzy с помощью izzylink™

      Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 АС izzy с помощью izzylink™

      Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смарт-устройстве. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.

      Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

      Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

      Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.

      Выбор ведущей АС в группе одним касанием

      Выбор ведущей АС в группе одним касанием

      В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делиться любимой музыкой теперь так просто!

      2 излучателя 2,5" с басовым портом для заполняющего комнату звука

      2 излучателя 2,5" с басовым портом для заполняющего комнату звука

      АС Izzy с функцией Multiroom оснащены двумя первоклассными излучателями 2,5", которые обеспечивают мощное заполняющее комнату звучание. Басовые порты расширяют диапазон низких частот и создают объемный и динамичный звук.

      Передача музыки по izzylink™

      Технология izzylink™ позволяет в разных комнатах и в беспроводном режиме воспроизводить музыку с различных источников или слушать композиции и радиостанции через приложения на смартфоне, планшете или компьютере.

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      В потоковом режиме воспроизводите музыку на телефоне, планшете или компьютере через любое приложение для прослушивания композиций или радиостанций. Передавайте любимую музыку в каждую комнату с помощью беспроводной технологии Bluetooth.

      Технические характеристики

      • Совместимость

        планшетными ПК и смартфонами на базе Android
        с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • iPad Air
        • iPad Air 2
        • iPad mini
        • iPad mini 2
        • iPad mini 3
        • iPad с дисплеем Retina
        • новый iPad
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        • iPhone 6
        • iPhone 6 Plus
        • iPhone 6S
        iPod touch
        3 поколения или выше
        другими аудиоустройствами
        с Bluetooth 2.1 или выше
        Работает с
        • большинством смартфонов с Bluetooth
        • аудиоустройствами
        • планшетными ПК

      • Громкоговорители

        Типы громкоговорителей
        Встроенная
        Встроенные АС
        2
        Излучатели АС
        2 широкополосных излучателя 2,5" с фазоинвертором

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Поворотный

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Руководство по быстрой установке
        Адаптер перем./пост. тока
        100—240 В

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        165 x 118 x 165 мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        269 x 211 x 158 мм
        Вес продукта
        1,123  кг
        Вес, включая упаковку
        1,837  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Руководство по быстрой установке

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