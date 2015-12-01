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  • Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием
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    izzy беспроводная АС с функцией Multiroom

    BM5B/10

    Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

    Беспроводная мультирум-аудиосистема Philips Izzy воспроизводит музыку через Bluetooth. Простым нажатием кнопки вы сможете включить беспроводное воспроизведение музыки в разных комнатах, подключив одновременно до 5 АС Izzy. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений.

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    izzy беспроводная АС с функцией Multiroom

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    Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

    • Bluetooth®
    • Черный
    2 излучателя 2,5" с басовым портом для заполняющего комнату звука

    2 излучателя 2,5" с басовым портом для заполняющего комнату звука

    АС Izzy с функцией Multiroom оснащены двумя первоклассными излучателями 2,5", которые обеспечивают мощное заполняющее комнату звучание. Басовые порты расширяют диапазон низких частот и создают объемный и динамичный звук.

    Выбор ведущей АС в группе одним касанием

    Выбор ведущей АС в группе одним касанием

    В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делиться любимой музыкой теперь так просто!

    Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

    Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

    Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.

    Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 АС izzy с помощью izzylink™

    Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 АС izzy с помощью izzylink™

    Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смарт-устройстве. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.

    Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

    Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

    АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.

    Передача музыки по izzylink™

    Технология izzylink™ позволяет в разных комнатах и в беспроводном режиме воспроизводить музыку с различных источников или слушать композиции и радиостанции через приложения на смартфоне, планшете или компьютере.

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    В потоковом режиме воспроизводите музыку на телефоне, планшете или компьютере через любое приложение для прослушивания композиций или радиостанций. Передавайте любимую музыку в каждую комнату с помощью беспроводной технологии Bluetooth.

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2

    • Комфорт

      Регулировка громкости
      Поворотный

    • Совместимость

      планшетными ПК и смартфонами на базе Android
      с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
      iPad
      iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad с дисплеем Retina, новый iPad

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      165 x 118 x 165 мм
      Вес, включая упаковку
      1,837 кг
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      269 x 211 x 158 мм
      Вес продукта
      1,123 кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    • Руководство по быстрой установке
    Badge-D2C

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