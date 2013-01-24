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Беспроводная портативная мультирум-аудиосистема

BM6B/10
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  • Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием
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    Беспроводная портативная мультирум-аудиосистема

    BM6B/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

    Портативная АС Philips Izzy BM6 воспроизводит музыку в беспроводном режиме через Bluetooth. Благодаря защищенности от брызг вы можете использовать ее в ванной комнате, на кухне или на улице. Начните с использования одной АС и подключайте к ней другие для прослушивания в разных комнатах. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений. Узнать обо всех преимуществах

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    Беспроводная портативная мультирум-аудиосистема

    Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

    Портативная АС Philips Izzy BM6 воспроизводит музыку в беспроводном режиме через Bluetooth. Благодаря защищенности от брызг вы можете использовать ее в ванной комнате, на кухне или на улице. Начните с использования одной АС и подключайте к ней другие для прослушивания в разных комнатах. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений. Узнать обо всех преимуществах

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      Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

      • Bluetooth®
      • Влагонепроницаемый
      • Аккумулятор
      • izzylink™ для музыки в разных комнатах
      Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

      Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

      АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.

      Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 АС izzy с помощью izzylink™

      Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 АС izzy с помощью izzylink™

      Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смарт-устройстве. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.

      Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

      Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

      Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.

      Выбор ведущей АС в группе одним касанием

      Выбор ведущей АС в группе одним касанием

      В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делиться любимой музыкой теперь так просто!

      Двойные излучатели АС и пассивные излучатели для объемного звучания

      Двойные излучатели АС и пассивные излучатели для объемного звучания

      АС Philips Izzy BM6 оснащена двумя широкополосными излучателями 2" и двумя противоположно направленными пассивными излучателями и воспроизводит сбалансированный и чистый звук.

      Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для воспроизведения музыки в любом месте

      Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для воспроизведения музыки в любом месте

      Влагонепроницаемая конструкция для прослушивания на улице (IPX4)

      Водонепроницаемая конструкция подходит для использования в условиях повышенной влажности и во время дождя. Протестировано на соответствие строгим требованиям стандарта IPX4: внутренние компоненты защищены от воздействия влаги, что позволяет наслаждаться музыкой в ванной комнате, на кухне и даже на улице при любой погоде.

      MULTIPAIR: быстрый выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки

      Выполняйте сопряжение одновременно с двумя смарт-устройствами и выбирайте любое из них для передачи музыки, без необходимости выполнения повторного сопряжения. Чтобы включить композицию на другом устройстве, приостановите воспроизведение на первом устройстве и включите его на втором. Идеальное решение для совместного прослушивания музыки с друзьями, на вечеринках или просто для воспроизведения композиций, сохраненных на разных устройствах. Подключайте устройства своих друзей или родных и обменивайтесь мелодиями.

      Технические характеристики

      • Совместимость

        планшетными ПК и смартфонами на базе Android
        с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • iPad Air
        • iPad Air 2
        • iPad mini
        • iPad mini 2
        • iPad mini 3
        • iPad с дисплеем Retina
        • новый iPad
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        • iPhone 6
        • iPhone 6 Plus
        • iPhone 6S
        iPod touch
        3 поколения или выше
        другими аудиоустройствами
        с Bluetooth 2.1 или выше
        Работает с
        • большинством смартфонов с Bluetooth
        • аудиоустройствами
        • планшетными ПК

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 7,5 Вт (от сети), 2 x 5 Вт (от аккумулятора)
        Акустические системы
        2 широкополосных излучателя 2", 2 пассивных излучателя
        Звуковая система
        Стерео
        Регулятор громкости
        Регулятор громкости "вверх/вниз"

      • Комфорт

        Водозащитное исполнение
        IPX4

      • Подключения

        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Адаптер переменного/постоянного тока
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Руководство по быстрой установке

      • Питание

        Время работы от батарей
        • 8 ч (Bluetooth)
        • 4 ч (прослушивание в разных комнатах)

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        92 x 92 x 200 мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        122 x 122 x 278 мм
        Вес продукта
        0,604  кг
        Вес, включая упаковку
        1,059  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Адаптер переменного/постоянного тока
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Руководство по быстрой установке

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