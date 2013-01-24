Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

беспроводная АС с функцией Multiroom

BM7B/10
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием
    -{discount-value}

    беспроводная АС с функцией Multiroom

    BM7B/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

    Беспроводная мультирум-аудиосистема Philips Izzy BM7 воспроизводит музыку через Bluetooth. Простым нажатием кнопки вы сможете включить беспроводное воспроизведение музыки в разных комнатах, подключив одновременно до 5 АС Izzy. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    беспроводная АС с функцией Multiroom

    Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

    Беспроводная мультирум-аудиосистема Philips Izzy BM7 воспроизводит музыку через Bluetooth. Простым нажатием кнопки вы сможете включить беспроводное воспроизведение музыки в разных комнатах, подключив одновременно до 5 АС Izzy. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все multi-room

      Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

      • Bluetooth®
      • Среднеквадратичная мощность 30 Вт
      • NFC
      • izzylink™ для музыки в разных комнатах
      Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

      Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

      АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.

      Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 АС izzy с помощью izzylink™

      Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 АС izzy с помощью izzylink™

      Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смарт-устройстве. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.

      Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

      Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

      Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.

      Выбор ведущей АС в группе одним касанием

      Выбор ведущей АС в группе одним касанием

      В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делиться любимой музыкой теперь так просто!

      Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

      Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

      Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

      Специальные ВЧ-динамики для детального звука высокой частоты

      Специальные ВЧ-динамики для детального звука высокой частоты

      Двойные пассивные излучатели для насыщенных басов

      Двойные пассивные излучатели для насыщенных басов

      Насыщенный, чистый, заполняющий комнату звук

      Акустическая двухполосная стереосистема оснащена большими пассивными излучателями для воспроизведения мощного и глубокого стереозвука. Продвинутая технология цифровой обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая сбалансированное, насыщенное, заполняющее комнату звучание без малейшего искажения.

      MULTIPAIR: быстрый выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки

      Выполняйте сопряжение одновременно с двумя смарт-устройствами и выбирайте любое из них для передачи музыки, без необходимости выполнения повторного сопряжения. Чтобы включить композицию на другом устройстве, приостановите воспроизведение на первом устройстве и включите его на втором. Идеальное решение для совместного прослушивания музыки с друзьями, на вечеринках или просто для воспроизведения композиций, сохраненных на разных устройствах. Подключайте устройства своих друзей или родных и обменивайтесь мелодиями.

      Передача музыки по izzylink™

      Технология izzylink™ позволяет в разных комнатах и в беспроводном режиме воспроизводить музыку с различных источников или слушать композиции и радиостанции через приложения на смартфоне, планшете или компьютере.

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      В потоковом режиме воспроизводите музыку на телефоне, планшете или компьютере через любое приложение для прослушивания композиций или радиостанций. Передавайте любимую музыку в каждую комнату с помощью беспроводной технологии Bluetooth.

      Технические характеристики

      • Совместимость

        планшетными ПК и смартфонами на базе Android
        с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • iPad Air
        • iPad Air 2
        • iPad mini
        • iPad mini 2
        • iPad mini 3
        • iPad с дисплеем Retina
        • новый iPad
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        • iPhone 6
        • iPhone 6 Plus
        • iPhone 6S
        iPod touch
        3 поколения или выше
        другими аудиоустройствами
        с Bluetooth 2.1 или выше
        Работает с
        • большинством смартфонов с Bluetooth
        • аудиоустройствами
        • планшетными ПК

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 15 Вт (макс.)
        Звуковая система
        Стерео
        Акустические системы
        2 широкополосных излучателя 3,5", 2 ВЧ-динамика 1", 2 пассивных излучателя
        Регулятор громкости
        поворотный

      • Подключения

        NFC
        Подключение Bluetooth одним касанием; совместимость с ОС Android 4.0 или более поздней версии, а также Windows Phone 8 или более поздней версии
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Адаптер переменного/постоянного тока
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Руководство по быстрой установке

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        280 x 165 x 130 мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        355 x 165 x 200 мм
        Вес продукта
        1,4  кг
        Вес, включая упаковку
        2,35  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Адаптер переменного/постоянного тока
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Руководство по быстрой установке

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии