Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Антенна FM
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство пользователя
BM90/12
Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием
Музыкальная система Philips izzy позволяет воспроизводить музыку через Bluetooth, CD/USB и FM. Воспроизведение музыки со смартфона, CD/USB или радиостанций можно включить одновременно на любых АС izzy в любой комнате. Простая настройка без использования роутера, пароля и приложений.Узнать обо всех преимуществах
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Общая выходная мощность этой системы составляет 200 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.
Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.
Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.
Функция Digital Sound Control (Цифровое Управление Звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: "сбалансированный", "чистый", "мощный", "теплый" и "яркий" для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смарт-устройстве. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.
Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.
АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.
В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делиться любимой музыкой теперь так просто!
Технология izzylink™ позволяет в разных комнатах и в беспроводном режиме воспроизводить музыку с различных источников или слушать композиции и радиостанции через приложения на смартфоне, планшете или компьютере.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Совместимость
Питание
Аксессуары
Размеры
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