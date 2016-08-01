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  • Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

    Philips Fidelio Беспроводная акустическая мультирум-система

    BM90/12

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    Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

    Музыкальная система Philips izzy позволяет воспроизводить музыку через Bluetooth, CD/USB и FM. Воспроизведение музыки со смартфона, CD/USB или радиостанций можно включить одновременно на любых АС izzy в любой комнате. Простая настройка без использования роутера, пароля и приложений.

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    Philips Fidelio Беспроводная акустическая мультирум-система

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    Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

    • CD, MP3-CD, USB, FM
    • Bluetooth®
    Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

    Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

    Общая выходная мощность этой системы составляет 200 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

    Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

    Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое Управление Звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: "сбалансированный", "чистый", "мощный", "теплый" и "яркий" для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 АС izzy с помощью izzylink™

    Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 АС izzy с помощью izzylink™

    Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смарт-устройстве. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.

    Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

    Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

    Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.

    Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

    Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

    АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.

    Выбор ведущей АС в группе одним касанием

    Выбор ведущей АС в группе одним касанием

    В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делиться любимой музыкой теперь так просто!

    Передача музыки по izzylink™

    Технология izzylink™ позволяет в разных комнатах и в беспроводном режиме воспроизводить музыку с различных источников или слушать композиции и радиостанции через приложения на смартфоне, планшете или компьютере.

    • Звук

      Улучшение звука
      • Цифровое управление звуком 4 режима
      • Динамическое усиление басов
      • LivingSound
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      200 Вт

    • Громкоговорители

      Основная АС
      • Акустическая система Bass Reflex
      • 5" НЧ-динамик
      Количество встроенных АС
      4
      Типы НЧ-излучателей
      пассивный

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Диапазон беспроводной связи Bluetooth
      Зона видимости 10 м
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • MP3-CD
      • Флэш-накопитель USB
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      • быстро назад/быстро вперед
      • воспроизведение/пауза
      • предыдущая/следующая
      • повтор
      • вперемешку
      • стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM (75 Ом)
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Улучшения тюнера
      Автосохранение
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      RDS
      • Тип программы
      • Название станции

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Сигнал USB
      Часы
      • На главном дисплее
      • таймер отключения
      Тип загрузчика
      слот
      Тип дисплея
      Дисплей VFD

    • Совместимость

      планшетными ПК и смартфонами на базе Android
      с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
      iPod touch
      3 поколения или выше
      iPad
      • iPad 1
      • iPad 2
      • iPad Air
      • iPad Air 2
      • iPad mini
      • iPad mini 2
      • iPad mini 3
      • iPad с дисплеем Retina
      • новый iPad
      iPhone
      • iPhone 3
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S
      • iPhone 5
      • iPhone 5C
      • iPhone 5S
      • iPhone 6
      • iPhone 6 Plus

    • Питание

      Источник питания
      • 220—240 В
      • 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Адаптер переменного/постоянного тока
      220—240 В
      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Антенна FM
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Краткое руководство пользователя
      Пульт ДУ
      Да

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      300 x 300 x 994 мм
      Вес, включая упаковку
      13,2  кг
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      356 x 344 x 1110 мм
      Вес продукта
      11  кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Антенна FM
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    • Краткое руководство пользователя
    Badge-D2C

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