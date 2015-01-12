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  • Удобная организация рабочего пространства Удобная организация рабочего пространства Удобная организация рабочего пространства

    Кронштейн крепления клиента

    BS4B1927B/00

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    Удобная организация рабочего пространства

    Организуйте ваше рабочее пространство максимально удобно: фиксируйте ПК-клиенты на подставке под монитор Philips SmartErgoBase с помощью крепления для клиента. Удобное и многофункциональное решение позволяет выполнять универсальную настройку для максимально эффективной работы

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    Кронштейн крепления клиента

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    Удобная организация рабочего пространства

    • для Philips SmartErgoBase

    Универсальный стандарт крепления VESA 100 мм

    Монтажные отверстия крепления отраслевого стандарта VESA обеспечивают совместимость с большинством компактных ПК и тонких клиентов.

    Удобное решение "все в одном"

    Кронштейн крепления клиента представляет собой простое и экономичное решение и позволяет организовать универсальное рабочее место без спутанных проводов для удобного доступа к компьютеру. Эффективное использование ограниченного пространства.

    Легко устанавливать и использовать

    Кронштейн крепления клиента идеально подходит к отмеченной наградами подставке для монитора Philips SmartErgoBase для коммерческого использования. Удобная установка ПК и тонких клиентов.

    Широкие возможности регулировки для эргономичности

    Продуманная конструкция кронштейна крепления клиента обеспечивает эргономичность и широкие возможности регулировки при установке на Philips SmartErgoBase (регулировка по высоте, вращение, наклон).

    • Operating conditions

      Altitude
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Temperature range (operation)
      от 0 °C до 40 °C °C
      Relative humidity
      20–80 %
      Temperature range (storage)
      от -20 °C до 60 °C °C

    • Sustainability

      Environmental and energy
      RoHS
      Recyclable packaging material
      100  %

    • Cabinet

      Color
      Черный
      Finish
      Текстура

    Badge-D2C

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