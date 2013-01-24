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Удобная организация рабочего пространства
Организуйте ваше рабочее пространство максимально удобно: фиксируйте ПК-клиенты на подставке под монитор Philips SmartErgoBase с помощью крепления для клиента. Удобное и многофункциональное решение позволяет выполнять универсальную настройку для максимально эффективной работы Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобная организация рабочего пространства
Организуйте ваше рабочее пространство максимально удобно: фиксируйте ПК-клиенты на подставке под монитор Philips SmartErgoBase с помощью крепления для клиента. Удобное и многофункциональное решение позволяет выполнять универсальную настройку для максимально эффективной работы Узнать обо всех преимуществах
Удобная организация рабочего пространства
Организуйте ваше рабочее пространство максимально удобно: фиксируйте ПК-клиенты на подставке под монитор Philips SmartErgoBase с помощью крепления для клиента. Удобное и многофункциональное решение позволяет выполнять универсальную настройку для максимально эффективной работы Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобная организация рабочего пространства
Организуйте ваше рабочее пространство максимально удобно: фиксируйте ПК-клиенты на подставке под монитор Philips SmartErgoBase с помощью крепления для клиента. Удобное и многофункциональное решение позволяет выполнять универсальную настройку для максимально эффективной работы Узнать обо всех преимуществах
Кронштейн крепления клиента представляет собой простое и экономичное решение и позволяет организовать универсальное рабочее место без спутанных проводов для удобного доступа к компьютеру. Эффективное использование ограниченного пространства.
Кронштейн крепления клиента идеально подходит к отмеченной наградами подставке для монитора Philips SmartErgoBase для коммерческого использования. Удобная установка ПК и тонких клиентов.
Монтажные отверстия крепления отраслевого стандарта VESA обеспечивают совместимость с большинством компактных ПК и тонких клиентов.
Продуманная конструкция кронштейна крепления клиента обеспечивает эргономичность и широкие возможности регулировки при установке на Philips SmartErgoBase (регулировка по высоте, вращение, наклон).
Комфорт
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Корпус
Совместимость изделия