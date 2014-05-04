Другие продукты в комплекте
- Кабель USB для зарядки от ПК
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Руководство по быстрой установке
BT100M/00
Любимая музыка всегда с вами
Модель BT100 создана специально для активных путешественников, следящих за современными модными тенденциями. Компактный и яркий дизайн, восхитительный звук и встроенный модуль Bluetooth для беспроводной потоковой передачи: наслаждайтесь любимой музыкой, куда бы вы ни отправились.Узнать обо всех преимуществах
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Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.
Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Комфорт
Совместимость
Питание
Аксессуары
Размеры
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