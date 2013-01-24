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портативная беспроводная АС

BT2000B/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Откройте АС для более качественного звука Откройте АС для более качественного звука Откройте АС для более качественного звука
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    портативная беспроводная АС

    BT2000B/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Откройте АС для более качественного звука

    Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду благодаря этой компактной, портативной и надежной АС, которую можно легко пристегнуть к сумке. Технология антиклиппинга улучшает качество звука. Для более мощного звучания просто откройте устройство и прослушивайте музыку на протяжении почти всего дня. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    портативная беспроводная АС

    Откройте АС для более качественного звука

    Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду благодаря этой компактной, портативной и надежной АС, которую можно легко пристегнуть к сумке. Технология антиклиппинга улучшает качество звука. Для более мощного звучания просто откройте устройство и прослушивайте музыку на протяжении почти всего дня. Узнать обо всех преимуществах

    Откройте АС для более качественного звука

    Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду благодаря этой компактной, портативной и надежной АС, которую можно легко пристегнуть к сумке. Технология антиклиппинга улучшает качество звука. Для более мощного звучания просто откройте устройство и прослушивайте музыку на протяжении почти всего дня. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    портативная беспроводная АС

    Откройте АС для более качественного звука

    Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду благодаря этой компактной, портативной и надежной АС, которую можно легко пристегнуть к сумке. Технология антиклиппинга улучшает качество звука. Для более мощного звучания просто откройте устройство и прослушивайте музыку на протяжении почти всего дня. Узнать обо всех преимуществах

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      Откройте АС для более качественного звука

      • Bluetooth
      • Аккумулятор
      • 2 Вт
      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

      Растяните АС для более качественного звука

      Растяните АС для более качественного звука

      АС можно сложить для прослушивания музыки в дороге или растянуть, чтобы насладиться более качественным звуком. Для этого требуется просто потянуть за верхнюю и нижнюю части изделия.

      Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

      Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

      Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

      До 12 часов воспроизведения музыки

      До 12 часов воспроизведения музыки

      Слушайте музыку при любой громкости, в любое время и в любом месте благодаря аккумулятору, который обеспечивает до 12 часов работы. Никаких спутанных проводов и никаких розеток — только наслаждение любимой музыкой и свобода движений.

      Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

      Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

      Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

      Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

      Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

      В комплект входит трикотажный шнурок для удобной переноски устройства

      Дизайн модных кедов с яркой шнуровкой вдохновил нас на создание необычного оголовья наушников Philips серии CitiScape Strada. Мы решили не останавливаться на достигнутом и создали стильный аксессуар — яркий мягкий трикотажный шнурок, который входит в комплект изделия.

      Сертифицированное экологичное изделие. Устойчивое развитие — наш приоритет

      Компания Philips присваивает экологотип только самым экологичным продуктам, чтобы вы были уверены в своем выборе. Сертификация изделия как экологичного указывает на следующие характеристики: высокие показатели энергоэффективности, использование возобновляемых ресурсов в упаковке (содержание вторично переработанного картона > 80 %, печатные материалы сертифицированы FSC®, упаковка не содержит ПВХ), уменьшенное количество вредных материалов (корпус изделия не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен) и простая переработка.

      Технические характеристики

      • Совместимость

        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • новый iPad
        • iPad mini
        • iPad с дисплеем Retina
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        iPod touch
        3 поколения или выше
        планшетными ПК и смартфонами на базе Android
        с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
        совместимость с
        Bluetooth версии 4.0 или ниже
        другое устройство с поддержкой Bluetooth
        Да

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        Зона видимости 10 м
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 Вт
        Звуковая система
        Моно

      • Громкоговорители

        Излучатель
        1,75" — 1 шт.

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литиево-полимерный (встроенный)
        Время работы от батарей
        12  ч

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • ремешок для переноски
        • Кабель USB для зарядки от ПК
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Руководство по быстрой установке

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        99 x 93 x 77  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        113 x 60 x 135 мм
        Вес продукта
        0,157  кг
        Вес, включая упаковку
        0,245  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • ремешок для переноски
      • Кабель USB для зарядки от ПК
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Руководство по быстрой установке

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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