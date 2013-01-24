Другие продукты в комплекте
- ремешок для переноски
- Кабель USB для зарядки от ПК
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Руководство по быстрой установке
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Откройте АС для более качественного звука
Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду благодаря этой компактной, портативной и надежной АС, которую можно легко пристегнуть к сумке. Технология антиклиппинга улучшает качество звука. Для более мощного звучания просто откройте устройство и прослушивайте музыку на протяжении почти всего дня. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Откройте АС для более качественного звука
Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду благодаря этой компактной, портативной и надежной АС, которую можно легко пристегнуть к сумке. Технология антиклиппинга улучшает качество звука. Для более мощного звучания просто откройте устройство и прослушивайте музыку на протяжении почти всего дня. Узнать обо всех преимуществах
Откройте АС для более качественного звука
Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду благодаря этой компактной, портативной и надежной АС, которую можно легко пристегнуть к сумке. Технология антиклиппинга улучшает качество звука. Для более мощного звучания просто откройте устройство и прослушивайте музыку на протяжении почти всего дня. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Откройте АС для более качественного звука
Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду благодаря этой компактной, портативной и надежной АС, которую можно легко пристегнуть к сумке. Технология антиклиппинга улучшает качество звука. Для более мощного звучания просто откройте устройство и прослушивайте музыку на протяжении почти всего дня. Узнать обо всех преимуществах
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
АС можно сложить для прослушивания музыки в дороге или растянуть, чтобы насладиться более качественным звуком. Для этого требуется просто потянуть за верхнюю и нижнюю части изделия.
Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.
Слушайте музыку при любой громкости, в любое время и в любом месте благодаря аккумулятору, который обеспечивает до 12 часов работы. Никаких спутанных проводов и никаких розеток — только наслаждение любимой музыкой и свобода движений.
Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.
Дизайн модных кедов с яркой шнуровкой вдохновил нас на создание необычного оголовья наушников Philips серии CitiScape Strada. Мы решили не останавливаться на достигнутом и создали стильный аксессуар — яркий мягкий трикотажный шнурок, который входит в комплект изделия.
Компания Philips присваивает экологотип только самым экологичным продуктам, чтобы вы были уверены в своем выборе. Сертификация изделия как экологичного указывает на следующие характеристики: высокие показатели энергоэффективности, использование возобновляемых ресурсов в упаковке (содержание вторично переработанного картона > 80 %, печатные материалы сертифицированы FSC®, упаковка не содержит ПВХ), уменьшенное количество вредных материалов (корпус изделия не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен) и простая переработка.
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