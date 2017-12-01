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  • Расслабьтесь под отличную музыку Расслабьтесь под отличную музыку Расслабьтесь под отличную музыку

    Музыкальная микросистема

    BTM2325/12

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    Расслабьтесь под отличную музыку

    Слушайте мелодии со смартфона, передавайте свою музыкальную коллекцию через Bluetooth и воспроизводите MP3-CD с помощью компактной универсальной музыкальной системы Philips. Встроенный USB-порт позволяет заряжать любые мобильные устройства: от смартфонов до планшетов.

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    Музыкальная микросистема

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    Расслабьтесь под отличную музыку

    Одержимые звуком

    • Bluetooth®
    • CD, MP3-CD, USB, FM
    • USB-порт для зарядки
    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    Цифровое управление звуком

    С помощью цифрового управления звуком для различных музыкальных жанров можно выбирать подходящие режимы: "Сбалансированный", "Чистый", "Мощный", "Теплый" или "Яркий". Графическая технология выравнивания автоматически настраивает баланс и усиливает звуковые частоты, наиболее важные для выбранного музыкального жанра. Вы сможете настроить оптимальный звуковой баланс для каждого музыкального жанра и получить максимальное удовольствие от прослушивания.

    • Звук

      Улучшение звука
      цифровое управление звуком
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      15 Вт

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Профили Bluetooth
      A2DP
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Несъемная гибкая FM-антенна
      Диапазоны тюнера
      FM моно, FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)

    • Комфорт

      Будильники
      Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
      Часы
      На главном дисплее, таймер отключения
      Тип загрузчика
      лоток
      Тип дисплея
      LED дисплей

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Инструкция по эксплуатации

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Антенна FM
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

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