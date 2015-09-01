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  • Добавь звука любимым композициям Добавь звука любимым композициям Добавь звука любимым композициям

    Музыкальная микросистема

    BTM2360/12

    Добавь звука любимым композициям

    Слушайте музыку в цифровом формате со смартфона через Bluetooth, а также с MP3-CD и CD-R/RW, с помощью микросистемы Philips. Акустическая система Bass Reflex обеспечивает насыщенные басы, а максимальная выходная мощность 70 Вт делает звук по-настоящему ярким.

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    Музыкальная микросистема

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    Добавь звука любимым композициям

    • Bluetooth®
    • USB-порт для зарядки
    Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

    Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    • Звук

      Улучшение звука
      цифровое управление звуком
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      70 Вт

    • Громкоговорители

      Типы громкоговорителей
      Купольный динамик ВЧ
      Основная АС
      • Двухполосная
      • 4" НЧ-динамик
      • Акустическая система Bass Reflex

    • Подключения

      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      USB
      Порт USB, зарядка через USB 500 мА*ч
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R/RW
      • MP3-CD
      • Флэш-накопитель USB
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      • быстро назад/быстро вперед
      • воспроизведение/пауза
      • предыдущая/следующая
      • повтор
      • вперемешку
      • стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Несъемная гибкая FM-антенна
      Диапазоны тюнера
      • FM моно
      • FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      • автоматическая цифровая настройка
      • автопоиск
      • Удобная настройка (plug & play)

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Звуковой сигнал с радио
      • Сигнал USB
      Часы
      • На главном дисплее
      • таймер отключения
      Тип загрузчика
      лоток
      Тип дисплея
      LED дисплей

    • Питание

      Источник питания
      • 220—240 В
      • 50 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Инструкция по эксплуатации
      Пульт ДУ
      21-кнопочный, дистанционный

    • Размеры

      Вес брутто
      6,7  кг
      Вес нетто
      5,74  кг
      Глубина основной АС
      185  миллиметра
      Ширина основной АС
      140  миллиметра
      Глубина основного устройства
      220,4  миллиметра
      Высота основного устройства
      119  миллиметра
      Ширина основного устройства
      180  миллиметра
      Высота упаковки
      315  миллиметра
      Ширина упаковки
      663  миллиметра
      Глубина упаковки
      208  миллиметра
      Высота основной АС
      260  миллиметра

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

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