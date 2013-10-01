Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Антенна FM
BTM3160/12
Мощный и яркий звук
Наслаждайтесь музыкой с портативных устройств дома. В этой микросистеме Philips предусмотрен порт USB Direct и разъем Audio In. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth вы сможете слушать музыку с комфортом.Узнать обо всех преимуществах
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Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.
С помощью цифрового управления звуком для различных музыкальных жанров можно выбирать подходящие режимы: "Сбалансированный", "Чистый", "Мощный", "Теплый" или "Яркий". Графическая технология выравнивания автоматически настраивает баланс и усиливает звуковые частоты, наиболее важные для выбранного музыкального жанра. Вы сможете настроить оптимальный звуковой баланс для каждого музыкального жанра и получить максимальное удовольствие от прослушивания.
Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.
Функция RDS позволяет Вам настраиваться на радиостанции, не запоминая их частоты. В этом случае на дисплее вместо частоты отображается название станции, что облегчает и ускоряет настройку. Режим RDS также обеспечивает передачу станциями текстовых сообщений, таких как новости или информация станции, непосредственно на дисплей ресивера. Обычная для Европы система RDS передает текст на частоте вещания радиостанции. Можно либо принимать основные сообщения RDS (отображающие название станции), либо подписаться на дополнительные текстовые службы.
Куполообразные динамики ВЧ четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, АС обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с сабвуфером.
Звук
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Аудиовоспроизведение
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