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  • Мощный и яркий звук Мощный и яркий звук Мощный и яркий звук
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    Музыкальная микросистема

    BTM3160/12

    Мощный и яркий звук

    Наслаждайтесь музыкой с портативных устройств дома. В этой микросистеме Philips предусмотрен порт USB Direct и разъем Audio In. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth вы сможете слушать музыку с комфортом.

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    Музыкальная микросистема

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    Мощный и яркий звук

    Одержимые звуком

    • Bluetooth®
    • CD, USB, FM
    • 150 Вт макс., излучатель басов
    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

    Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

    Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

    Цифровое управление звуком

    С помощью цифрового управления звуком для различных музыкальных жанров можно выбирать подходящие режимы: "Сбалансированный", "Чистый", "Мощный", "Теплый" или "Яркий". Графическая технология выравнивания автоматически настраивает баланс и усиливает звуковые частоты, наиболее важные для выбранного музыкального жанра. Вы сможете настроить оптимальный звуковой баланс для каждого музыкального жанра и получить максимальное удовольствие от прослушивания.

    Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    Функция RDS отображает дополнительную информацию от радиостанции.

    Функция RDS позволяет Вам настраиваться на радиостанции, не запоминая их частоты. В этом случае на дисплее вместо частоты отображается название станции, что облегчает и ускоряет настройку. Режим RDS также обеспечивает передачу станциями текстовых сообщений, таких как новости или информация станции, непосредственно на дисплей ресивера. Обычная для Европы система RDS передает текст на частоте вещания радиостанции. Можно либо принимать основные сообщения RDS (отображающие название станции), либо подписаться на дополнительные текстовые службы.

    Купольный динамик ВЧ для четкого и естественного звука

    Куполообразные динамики ВЧ четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, АС обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с сабвуфером.

    • Звук

      Улучшение звука
      Цифровое управление звуком
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      150 Вт

    • Подключения

      Bluetooth
      Bluetooth V2.1
      Профили Bluetooth
      A2DP, AVRCP
      Наушники
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM (75 Ом)
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      RDS
      Тип программы, Название станции, Установка часов по сигналам RDS

    • Комфорт

      Будильники
      Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения, Сигнал USB
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Часы
      На главном дисплее, таймер отключения

    • Питание

      Источник питания
      110-240 В, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM
      Инструкция по эксплуатации
      На нескольких языках

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
      Режимы для USB Direct
      Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Антенна FM
    Badge-D2C

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