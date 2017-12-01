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  • Расслабляйтесь под прекрасную музыку Расслабляйтесь под прекрасную музыку Расслабляйтесь под прекрасную музыку

    Музыкальная микросистема

    BTM5120B/12

    Расслабляйтесь под прекрасную музыку

    Музыкальная микросистема Philips поддерживает потоковую передачу с нескольких устройств через Bluetooth®, воспроизведение MP3 через прямой порт USB и воспроизведение с других систем через аудиовход. Мощные АС с фазоинверторами повышают качество звучания и дарят новые впечатления от прослушивания.

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    Музыкальная микросистема

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    Расслабляйтесь под прекрасную музыку

    • 100 Вт
    • Bluetooth®
    • с MULTIPAIR
    • CD, MP3-CD, USB Direct, FM
    Потоковая передача музыки через Bluetooth® благодаря возможности сопряжения с несколькими устройствами

    Потоковая передача музыки через Bluetooth® благодаря возможности сопряжения с несколькими устройствами

    Беспроводная передача звука через Bluetooth® все чаще используется в мире аудиосистем, однако к большинству систем с функцией Bluetooth® можно подключить лишь одно устройство. Функция сопряжения с несколькими устройствами позволяет подключать до трех устройств одновременно и мгновенно переключаться между ними.

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Общая вых. мощность 100 Вт RMS

    Общая вых. мощность 100 Вт RMS

    Общая выходная мощность системы составляет 100 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

    Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Глубокие и мощные басы благодаря АС Bass Reflex

    Отсек позади излучателя направляет воздух в акустически настроенные фазоинверторы, что придает звучанию большую четкость и реалистичность.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое Управление Звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: "сбалансированный", "чистый", "мощный", "теплый" и "яркий" для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    • Звук

      Улучшение звука
      Цифровое управление звуком
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      100 Вт

    • Подключения

      Bluetooth
      Bluetooth V2.1
      Разъемы на задней панели
      Вход AUX
      USB
      Порт USB
      Профили Bluetooth
      A2DP
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      RDS
      Тип программы, Название станции

    • Комфорт

      Будильники
      Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
      Часы
      На главном дисплее

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока
      Инструкция по эксплуатации
      Многоязычное

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Повторить / одна / все / программа, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
      Режимы для USB Direct
      Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Стоп
      Режим Bluetooth
      Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    Badge-D2C

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