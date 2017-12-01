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BTM5120B/12
Расслабляйтесь под прекрасную музыку
Музыкальная микросистема Philips поддерживает потоковую передачу с нескольких устройств через Bluetooth®, воспроизведение MP3 через прямой порт USB и воспроизведение с других систем через аудиовход. Мощные АС с фазоинверторами повышают качество звучания и дарят новые впечатления от прослушивания.Узнать обо всех преимуществах
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Беспроводная передача звука через Bluetooth® все чаще используется в мире аудиосистем, однако к большинству систем с функцией Bluetooth® можно подключить лишь одно устройство. Функция сопряжения с несколькими устройствами позволяет подключать до трех устройств одновременно и мгновенно переключаться между ними.
Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.
Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
Общая выходная мощность системы составляет 100 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Отсек позади излучателя направляет воздух в акустически настроенные фазоинверторы, что придает звучанию большую четкость и реалистичность.
Функция Digital Sound Control (Цифровое Управление Звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: "сбалансированный", "чистый", "мощный", "теплый" и "яркий" для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Звук
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Аудиовоспроизведение
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