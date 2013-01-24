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- Адаптер перем./пост. тока
- Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ (с батарейкой)
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Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью
Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря студийным акустическим системам 30 Вт с невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с aptX®. Великолепные технические характеристики дополняет компактный дизайн. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью
Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря студийным акустическим системам 30 Вт с невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с aptX®. Великолепные технические характеристики дополняет компактный дизайн. Узнать обо всех преимуществах
Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью
Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря студийным акустическим системам 30 Вт с невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с aptX®. Великолепные технические характеристики дополняет компактный дизайн. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью
Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря студийным акустическим системам 30 Вт с невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с aptX®. Великолепные технические характеристики дополняет компактный дизайн. Узнать обо всех преимуществах
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.
Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.
Поддержка Bluetooth:
Оптическая/коаксиальная совместимость
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аксессуары
Размеры
Питание