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беспроводная студийная АС

BTS5000B/10
Общая оценка / 5
  • Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью
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    беспроводная студийная АС

    BTS5000B/10
    Общая оценка / 5

    Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью

    Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря студийным акустическим системам 100 Вт с невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с aptX®. Великолепные технические характеристики дополняет компактный дизайн. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    беспроводная студийная АС

    Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью

    Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря студийным акустическим системам 100 Вт с невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с aptX®. Великолепные технические характеристики дополняет компактный дизайн. Узнать обо всех преимуществах

    Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью

    Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря студийным акустическим системам 100 Вт с невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с aptX®. Великолепные технические характеристики дополняет компактный дизайн. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    беспроводная студийная АС

    Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью

    Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря студийным акустическим системам 100 Вт с невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с aptX®. Великолепные технические характеристики дополняет компактный дизайн. Узнать обо всех преимуществах

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      Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью

      • Bluetooth® aptX
      • Цифровой вход, аналоговый вход
      • 100 Вт
      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

      Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

      Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

      Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.

      Технические характеристики

      • Поддержка Bluetooth:

        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • новый iPad
        • iPad mini
        • iPad с дисплеем Retina
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        iPod touch
        3 поколения или выше
        планшетными ПК и смартфонами на базе Android
        Да
        другое устройство с поддержкой Bluetooth
        Да
        совместимость с
        Bluetooth версии 4.0 или ниже

      • Оптическая/коаксиальная совместимость

        ПК
        Да
        Телевизоры
        Да
        Игровая приставка
        Да

      • Звук

        Регулировка громкости
        вверх/вниз
        Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
        100 Вт
        Улучшение звука
        регулировка ВЧ и НЧ

      • Громкоговорители

        Количество встроенных АС
        2 x 2
        Излучатели АС
        • 5,25" НЧ-динамик
        • 15 мм ВЧ-динамик
        Типы АС
        Акустические системы Bass Reflex

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        A2DP
        Разъемы на задней панели
        • Вход AUX
        • Цифровой коаксиальный вход
        • Цифровой оптический вход

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Адаптер перем./пост. тока
        • Краткое руководство пользователя
        Инструкция по эксплуатации
        16 языков

      • Размеры

        Размеры АС (ШxГxВ)
        180 x 235 x 285 мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        426 x 307 x 279 мм
        Вес продукта
        7,3  кг
        Вес, включая упаковку
        9  кг

      • Питание

        Источник питания
        • 110-240 В
        • 50/60 Гц

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Адаптер перем./пост. тока
      • Краткое руководство пользователя

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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