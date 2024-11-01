Превосходное качество работы при низкой освещенности при съемке в ночное время или в помещении

Ведется ли съемка вне или внутри помещения, вечером или при полном дневном освещении, благодаря видеокамере Philips качество видео и фотографий будет превосходным. При использовании большинства других видеокамер, цифровых фотокамер и камер мобильных телефонов качество изображений при съемке внутри помещений и в ночное время заметно снижается. Но только не с видеокамерой Philips! Ее превосходные датчик, объектив и процессор обеспечивают качественную и слаженную работу в условиях низкой освещенности — позволяя вести съемку в любое время без вспышки или дополнительного источника освещения.