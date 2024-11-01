CAM100GY/00
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Теперь вы не пропустите ни одного интересного кадра. Функция быстрого включения видеокамеры Philips позволяет мгновенно начать съемку. Благодаря нескольким дополнительным функциям, таким как высокая скорость процессора и специальная обработка сигнала, включение видеокамеры Philips занимает всего две секунды. Простота и функциональность позволяет начать съемку фильма с высоким разрешением нажатием всего одной кнопки. С видеокамерой Philips вы всегда готовы запечатлеть удивительные моменты, не упустив ни малейшей детали.
Записывайте видео в высоком разрешении (720p) и просматривайте их в том же качестве, что и телепередачи HDTV. "720" означает разрешение изображения (количество горизонтальных линий на экране). "Р" обозначает прогрессивную развертку, или одновременное отображение строк в каждом кадре. Значение 720p обеспечивает качество видео, превосходящее качество стандартных мобильных телефонов и цифровых камер. Кроме того, для видеокамеры Philips используется тот же видеоформат, что и для проигрывателей Blu-ray и дисков — H.264. Этот современный формат обеспечивает превосходное качество изображения HD, позволяя сохранить воспоминания в формате видео высокого качества.
Встроенное ПО Windows позволяет без проблем опубликовать фильмы на таких веб-сайтах, как YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo. Пользователи Mac могут с легкостью сортировать, редактировать фильмы и обмениваться ими с помощью iMovie в iLife. Благодаря усовершенствованной технологии сжатия видеоформат HD (H.264), используемый в видеокамере Philips, позволяет создавать файлы меньшего размера по сравнению с файлами стандартных видеокамер, цифровых фотокамер и мобильных телефонов без потери качества видео для более быстрого обмена с друзьями! Данные файлы также поддерживаются другими программами, например iPhoto и Windows Movie Maker.
Ведется ли съемка вне или внутри помещения, вечером или при полном дневном освещении, благодаря видеокамере Philips качество видео и фотографий будет превосходным. При использовании большинства других видеокамер, цифровых фотокамер и камер мобильных телефонов качество изображений при съемке внутри помещений и в ночное время заметно снижается. Но только не с видеокамерой Philips! Ее превосходные датчик, объектив и процессор обеспечивают качественную и слаженную работу в условиях низкой освещенности — позволяя вести съемку в любое время без вспышки или дополнительного источника освещения.
Для видеокамеры Philips используется широкоугольный объектив 37 мм, значительно увеличивающий поле зрения, позволяя вам заснять больше. В кадр поместятся все ваши друзья, стоящие рядом друг с другом. В случаях, когда при использовании стандартной карманной видеокамеры в кадр помещается только три человека, благодаря видеокамере Philips это количество можно увеличить до четырех. Запечатлите все интересные моменты в фото или видео, а также добавьте к снимкам дополнительные детали уже сегодня!
Благодаря видеокамере Philips с разъемом для карты памяти MicroSD вы можете снимать все, что захотите. Небольшие, но вместительные карты памяти micro SD надежно сохранят все видео и фотографии. Крохотный размер также предусматривает возможность взять несколько дополнительных карт памяти с собой. Разъем для карты памяти поддерживает все универсальные карты памяти micro SD, позволяя увеличить объем памяти до 32 ГБ и записывать видео HD в течение 16 часов. Не прерывайте съемку!
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