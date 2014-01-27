CAM150PK/00
Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!
Прочная водонепроницаемая видеокамера ESee CAM150 отлично подходит для съемки внутри и вне помещений, даже в воде и снегу. Усовершенствованная технология стабилизации изображения позволяет записывать видео повышенной четкости, а функция записи в двух форматах — HD и формате для отправки по электронной почте — позволяет быстро передать видео удобным вам способом.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Встроенное ПО Windows позволяет без проблем опубликовать фильмы на таких веб-сайтах, как YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo. Пользователи Mac могут с легкостью сортировать, редактировать фильмы и обмениваться ими с помощью iMovie в iLife. Благодаря усовершенствованной технологии сжатия видеоформат HD (H.264), используемый в видеокамере Philips, позволяет создавать файлы меньшего размера по сравнению с файлами стандартных видеокамер, цифровых фотокамер и мобильных телефонов без потери качества видео для более быстрого обмена с друзьями! Данные файлы также поддерживаются другими программами, например iPhoto и Windows Movie Maker.
Видео Full HD отлично подходят для просмотра на экране телевизора HD. Но для передачи по электронной почте или через Интернет файл HD большого размера потребуется сжать и конвертировать в соответствующий формат. Видеокамера позволит вам избежать подобных трудностей благодаря функции записи в двойном формате. Включите данную функцию, и запись видео будет выполняться сразу в двух форматах — Full HD (1080p) и формате для отправки по электронной почте QWVGA (240p). Это позволит получить максимум удовольствия от просмотра видео на экране ТВ HD и сразу же отправить его друзьям в электронном формате.
Усовершенствованная технология стабилизации изображения позволяет записывать видео в отличном качестве, которыми вы всегда будете гордиться. Датчики с системой гиростабилизации и улучшенными алгоритмами обеспечивают запись видео без дрожания и искажения изображения. Эти датчики измеряют расстояние от земли до объектива камеры и выполняют корректировку в случае колебания видеокамеры. Данная улучшенная технология позволяет всегда добиваться четкости изображения, а также заснять лучшие моменты в вашей жизни.
Записывайте видео в высоком разрешении и просматривайте их в том же качестве (full HD 1080p). "1080" означает разрешение изображения (количество горизонтальных линий на экране); "P" обозначает прогрессивную развертку, или последовательное отображение строк в каждом кадре. Значение 1080p обеспечивает качество видео, превосходящее качество стандартных мобильных телефонов и цифровых камер. Кроме того, для видеокамеры используется тот же видеоформат, что и для проигрывателей Blu-ray и дисков — H.264. Этот современный формат обеспечивает превосходное качество изображения HD, позволяя сохранить воспоминания в формате видео высокого качества.
Чтобы быстро просмотреть созданные видеозаписи, достаточно одного нажатия кнопки. Функция быстрого просмотра автоматически подбирает кадры из последних видеозаписей и создает короткий обзорный видеоклип. Благодаря этому можно, не тратя времени, узнать содержание видеозаписей или напомнить себе о снятых видеосюжетах. Для этого нужно лишь выбрать функцию быстрого просмотра на видеокамере. Оживить воспоминания — проще простого!
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