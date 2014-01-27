Запись в двойном формате для записи в формате full HD и подходящем для отправки по электронной почте

Видео Full HD отлично подходят для просмотра на экране телевизора HD. Но для передачи по электронной почте или через Интернет файл HD большого размера потребуется сжать и конвертировать в соответствующий формат. Видеокамера позволит вам избежать подобных трудностей благодаря функции записи в двойном формате. Включите данную функцию, и запись видео будет выполняться сразу в двух форматах — Full HD (1080p) и формате для отправки по электронной почте QWVGA (240p). Это позволит получить максимум удовольствия от просмотра видео на экране ТВ HD и сразу же отправить его друзьям в электронном формате.