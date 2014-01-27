Ключевые слова для поиска

  • Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого! Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого! Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

    Видеокамера HD

    CAM150PK/00

    Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

    Прочная водонепроницаемая видеокамера ESee CAM150 отлично подходит для съемки внутри и вне помещений, даже в воде и снегу. Усовершенствованная технология стабилизации изображения позволяет записывать видео повышенной четкости, а функция записи в двух форматах — HD и формате для отправки по электронной почте — позволяет быстро передать видео удобным вам способом.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Видеокамера HD

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

    Даже в воде и снегу!

    Быстрый обмен по электронной почте или с помощью публикации на Facebook/YouTube

    Быстрый обмен по электронной почте или с помощью публикации на Facebook/YouTube

    Встроенное ПО Windows позволяет без проблем опубликовать фильмы на таких веб-сайтах, как YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo. Пользователи Mac могут с легкостью сортировать, редактировать фильмы и обмениваться ими с помощью iMovie в iLife. Благодаря усовершенствованной технологии сжатия видеоформат HD (H.264), используемый в видеокамере Philips, позволяет создавать файлы меньшего размера по сравнению с файлами стандартных видеокамер, цифровых фотокамер и мобильных телефонов без потери качества видео для более быстрого обмена с друзьями! Данные файлы также поддерживаются другими программами, например iPhoto и Windows Movie Maker.

    Запись в двойном формате для записи в формате full HD и подходящем для отправки по электронной почте

    Запись в двойном формате для записи в формате full HD и подходящем для отправки по электронной почте

    Видео Full HD отлично подходят для просмотра на экране телевизора HD. Но для передачи по электронной почте или через Интернет файл HD большого размера потребуется сжать и конвертировать в соответствующий формат. Видеокамера позволит вам избежать подобных трудностей благодаря функции записи в двойном формате. Включите данную функцию, и запись видео будет выполняться сразу в двух форматах — Full HD (1080p) и формате для отправки по электронной почте QWVGA (240p). Это позволит получить максимум удовольствия от просмотра видео на экране ТВ HD и сразу же отправить его друзьям в электронном формате.

    Записывайте более четкие видео без дрожания благодаря усовершенствованной технологии стабилизации изображения

    Записывайте более четкие видео без дрожания благодаря усовершенствованной технологии стабилизации изображения

    Усовершенствованная технология стабилизации изображения позволяет записывать видео в отличном качестве, которыми вы всегда будете гордиться. Датчики с системой гиростабилизации и улучшенными алгоритмами обеспечивают запись видео без дрожания и искажения изображения. Эти датчики измеряют расстояние от земли до объектива камеры и выполняют корректировку в случае колебания видеокамеры. Данная улучшенная технология позволяет всегда добиваться четкости изображения, а также заснять лучшие моменты в вашей жизни.

    Оживите воспоминания в мельчайших подробностях благодаря видео в формате full HD

    Оживите воспоминания в мельчайших подробностях благодаря видео в формате full HD

    Записывайте видео в высоком разрешении и просматривайте их в том же качестве (full HD 1080p). "1080" означает разрешение изображения (количество горизонтальных линий на экране); "P" обозначает прогрессивную развертку, или последовательное отображение строк в каждом кадре. Значение 1080p обеспечивает качество видео, превосходящее качество стандартных мобильных телефонов и цифровых камер. Кроме того, для видеокамеры используется тот же видеоформат, что и для проигрывателей Blu-ray и дисков — H.264. Этот современный формат обеспечивает превосходное качество изображения HD, позволяя сохранить воспоминания в формате видео высокого качества.

    Функция быстрого просмотра: подборка кадров видеозаписей в виде клипа

    Функция быстрого просмотра: подборка кадров видеозаписей в виде клипа

    Чтобы быстро просмотреть созданные видеозаписи, достаточно одного нажатия кнопки. Функция быстрого просмотра автоматически подбирает кадры из последних видеозаписей и создает короткий обзорный видеоклип. Благодаря этому можно, не тратя времени, узнать содержание видеозаписей или напомнить себе о снятых видеосюжетах. Для этого нужно лишь выбрать функцию быстрого просмотра на видеокамере. Оживить воспоминания — проще простого!

    Прямое подключение к телевизору через HDMI для просмотра видео в высоком качестве

    Прямое подключение к телевизору через HDMI для просмотра видео в высоком качестве

    Высококачественные фото с разрешением до 8 мегапикселей

    Высококачественные фото с разрешением до 8 мегапикселей

    Вспышка, автофокусировка, распознавание лица и улыбки

    Вспышка, автофокусировка, распознавание лица и улыбки

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.