Пользуйтесь преобразователем тока с универсальной поддержкой сетей (Великобритания, ЕС, США, Австралия). 4 разъема USB (3x USB-C / 1x USB-A) с максимальной выходной мощностью 65 Вт. Заряжайте ноутбук и современные устройства через порт USB-C.
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