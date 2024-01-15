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  • Безопасное подключение электронных устройств Безопасное подключение электронных устройств Безопасное подключение электронных устройств

    Дорожное зарядное устройство USB

    CHP9016W/97

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    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Безопасное подключение электронных устройств

    Пользуйтесь преобразователем тока с универсальной поддержкой сетей (Великобритания, ЕС, США, Австралия). Корпус из ПК-пластика и защита от детей. 3 разъема USB для зарядки с максимальной выходной мощностью 65 Вт. Заряжайте ноутбук и современные устройства через порт USB-C

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    Дорожное зарядное устройство USB

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    Безопасное подключение электронных устройств

    Преобразователь тока для путешествий

    • 1 розетка
    • Технология GaN
    • Зарядные порты USB A и USB C
    • 2500 Вт 10 А

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 14436 8

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 14436 5

    • Питание

      Тип адаптера
      Великобритания, ЕС, США, Австралия
      Входная мощность
      110–250 В перем. тока
      Выходные параметры
      65 Вт

    • Размеры упаковки

      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 14436 1

    • Габариты изделия

      Вес
      0.248  кг

    Badge-D2C

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