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Breast Pumps

Гигиеничная крышка для воронки

CP0047
  • Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса
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    Breast Pumps Гигиеничная крышка для воронки

    CP0047

    Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса

    Эту деталь молокоотсоса можно использовать для закрытия воронки молокоотсоса. Узнать обо всех преимуществах

    Breast Pumps Гигиеничная крышка для воронки

    Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса

    Эту деталь молокоотсоса можно использовать для закрытия воронки молокоотсоса. Узнать обо всех преимуществах

    Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса

    Эту деталь молокоотсоса можно использовать для закрытия воронки молокоотсоса. Узнать обо всех преимуществах

    Breast Pumps Гигиеничная крышка для воронки

    Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса

    Эту деталь молокоотсоса можно использовать для закрытия воронки молокоотсоса. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса

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      • Белый
      • Молокоотсос серии Natural
      • Одинарный и двойной молокоотсос

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

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