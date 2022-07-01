SCF391/11
Естественное и бережное сцеживание
Молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает быстрое, естественное и бережное сцеживание. Универсальная насадка молокоотсоса адаптируется под любую форму и размер соска и подходит 99% мам**.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
С новой технологией Natural Motion происходит более быстрое выделение молока, благодаря тому, что она совмещает деликатную стимуляцию соска и сцеживание, как это делает малыш.*
Один размер насадки для всех. У каждой женщины своя форма и размер сосков, и силиконовая насадка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).**
Если ваш новорожденный ребенок регулярно не пьет достаточно молока за процедуру кормления или ему сложно пить молоко, выберите соску с более быстрой подачей молока. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.
Сцеживайте с комфортом благодаря особой конструкции молокоотсоса, которая позволяет вам сидеть в удобном положении и не наклоняться вперед. Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)*
Выбирайте интенсивность работы молокоотсоса под ваши потребности. Молокоотсос имеет 8 режимов стимуляции и 16 режимов сцеживания для максимально комфортного использования.
Сцеживайтесь где и когда удобно, благодаря тихому, легкому и компактному мотору молокоотсоса.
Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяют с легкостью собирать его перед использованием.
Если вам нужно настроить параметры или сделать перерыв, просто нажмите кнопку приостановки/запуска.
Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настойки для следующего сцеживания.
Питание
Материал
В комплект входят:
Удобство использования
Функции
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