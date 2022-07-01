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  • Естественное и бережное сцеживание Естественное и бережное сцеживание Естественное и бережное сцеживание
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    Philips Avent Электронный молокоотсос Plus

    SCF391/11

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Естественное и бережное сцеживание

    Молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает быстрое, естественное и бережное сцеживание. Универсальная насадка молокоотсоса адаптируется под любую форму и размер соска и подходит 99% мам**.

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    Philips Avent Электронный молокоотсос Plus

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    Естественное и бережное сцеживание

    с заботой о маме и малыше

    • Одинарный
    • Питание от сети
    Технология Natural Motion для быстрого притока молока*

    Технология Natural Motion для быстрого притока молока*

    С новой технологией Natural Motion происходит более быстрое выделение молока, благодаря тому, что она совмещает деликатную стимуляцию соска и сцеживание, как это делает малыш.*

    Подходит для всех форм и размеров сосков

    Подходит для всех форм и размеров сосков

    Один размер насадки для всех. У каждой женщины своя форма и размер сосков, и силиконовая насадка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).**

    Очень важно найти подходящую соску

    Очень важно найти подходящую соску

    Если ваш новорожденный ребенок регулярно не пьет достаточно молока за процедуру кормления или ему сложно пить молоко, выберите соску с более быстрой подачей молока. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

    Сцеживайтесь в комфортном положении

    Сцеживайтесь в комфортном положении

    Сцеживайте с комфортом благодаря особой конструкции молокоотсоса, которая позволяет вам сидеть в удобном положении и не наклоняться вперед.  Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)*

    Адаптируется под ваши потребности

    Адаптируется под ваши потребности

    Выбирайте интенсивность работы молокоотсоса под ваши потребности. Молокоотсос имеет 8 режимов стимуляции и 16 режимов сцеживания для максимально комфортного использования.

    Тихий мотор для незаметного сцеживания в любом месте

    Тихий мотор для незаметного сцеживания в любом месте

    Сцеживайтесь где и когда удобно, благодаря тихому, легкому и компактному мотору молокоотсоса.

    Легко мыть и собирать

    Легко мыть и собирать

    Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяют с легкостью собирать его перед использованием.

    Ставьте на паузу, когда это нужно

    Ставьте на паузу, когда это нужно

    Если вам нужно настроить параметры или сделать перерыв, просто нажмите кнопку приостановки/запуска.

    Сохраняйте любимые настройки

    Сохраняйте любимые настройки

    Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настойки для следующего сцеживания.

    • Питание

      Напряжение в электросети
      100 - 240  В

    • Материал

      Бутылочка
      • Не содержит бисфенол-А*
      • полипропилен
      Соска
      • Не содержит бисфенол-А*
      • Силикон
      Молокоотсос
      Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с молоком)

    • В комплект входят:

      Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
      0  шт.
      Комплект для сцеживания
      1  шт.
      Моторный блок (только проводное использование)
      1  шт.
      Крышка
      1  шт.
      Адаптер microUSB (проводное использование)
      1  шт.

    • Удобство использования

      Использование молокоотсоса
      • Простая очистка и сборка
      • Тихий мотор
      • Функция памяти

    • Функции

      Не нужно наклоняться вперед
      Сцеживание в удобном положении
      Настройки
      • 16 уровней сцеживания
      • 8 уровней стимуляции
      Мягкая насадка с адаптивной формой
      Деликатная стимуляция

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    • *Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.
    • **На основании сравнения результатов 2-х клинических испытаний, в которых измерялось время до начала выделения молока (MER-рефлюкс выброса молока): 1. 20 участниц и 80 сеансов сцеживаний молокоотсосом Eureka (Нидерланды, 2019г.) 2. 9 участниц и сцеживание с использованием предыдущей версии молокоотсоса Philips Avent SCF334 (Нидерланды 2018 г.)
    • Основано на клинических испытаниях продукта; 20 участниц (2019 год): 90 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (одинарный электронный молокоотсос); 95 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (двойной электронный молокоотсос).
    • ***Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011
    • ****Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом
    • *****РУ № РЗН 2022/17111 от 16.05.2022

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