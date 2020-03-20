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Philips Avent Breast Pumps

Массажная насадка для молокоотсоса

CP0054
Avent
Avent
  • Стимулирует выделение молока. Стимулирует выделение молока. Стимулирует выделение молока.
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    Philips Avent Breast Pumps Массажная насадка для молокоотсоса

    CP0054

    Стимулирует выделение молока.

    Мягкая силиконовая подушечка принимает нужную форму. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Breast Pumps Массажная насадка для молокоотсоса

    Стимулирует выделение молока.

    Мягкая силиконовая подушечка принимает нужную форму. Узнать обо всех преимуществах

    Стимулирует выделение молока.

    Мягкая силиконовая подушечка принимает нужную форму. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Breast Pumps Массажная насадка для молокоотсоса

    Стимулирует выделение молока.

    Мягкая силиконовая подушечка принимает нужную форму. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Стимулирует выделение молока.

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      • Прозрачная
      • Молокоотсос серии Natural
      • Одинарный и двойной молокоотсос

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCF398
        • SCF393
        • SCF395
        • SCF394
        • SCF396
        • SCF391
        • SCF397
        • SCF430/01
        • SCF430/10
        • SCF430/13
        • SCF430/15
        • SCF430/16
        • SCF441/01
        • SCF430/30

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