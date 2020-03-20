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Philips Avent

Корпус молокоотсоса

CP0055
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    Philips Avent Корпус молокоотсоса

    CP0055

    Главная деталь молокоотсоса

    Этот компонент молокоотсоса подходит для всех бутылочек для кормления Philips Avent, обеспечивая максимальное удобство и комфорт. Подушечка для массажа груди приобретается отдельно. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Корпус молокоотсоса

    Главная деталь молокоотсоса

    Этот компонент молокоотсоса подходит для всех бутылочек для кормления Philips Avent, обеспечивая максимальное удобство и комфорт. Подушечка для массажа груди приобретается отдельно. Узнать обо всех преимуществах

    Главная деталь молокоотсоса

    Этот компонент молокоотсоса подходит для всех бутылочек для кормления Philips Avent, обеспечивая максимальное удобство и комфорт. Подушечка для массажа груди приобретается отдельно. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Корпус молокоотсоса

    Главная деталь молокоотсоса

    Этот компонент молокоотсоса подходит для всех бутылочек для кормления Philips Avent, обеспечивая максимальное удобство и комфорт. Подушечка для массажа груди приобретается отдельно. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Главная деталь молокоотсоса

      Проверьте совместимость ниже

      • Прозрачная
      • Молокоотсосы

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • SCD340/31 SCD395/21 SCD430 SCF338
        • SCF391 SCF393 SCF394 SCF395 SCF396
        • SCF397 SCF398 SCF430 SCF441/01

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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