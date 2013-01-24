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Крышка поддона для капель

CP0151
  • Крышка поддона для капель Крышка поддона для капель Крышка поддона для капель
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    Крышка поддона для капель

    CP0151

    Крышка поддона для капель

    Прочная крышка поддона для капель обеспечивает устойчивость чашек. Совместим с кофемашинами Philips серий 3000, 3100, 4000, серии EP Узнать обо всех преимуществах

    Крышка поддона для капель

    Крышка поддона для капель

    Прочная крышка поддона для капель обеспечивает устойчивость чашек. Совместим с кофемашинами Philips серий 3000, 3100, 4000, серии EP Узнать обо всех преимуществах

    Крышка поддона для капель

    Прочная крышка поддона для капель обеспечивает устойчивость чашек. Совместим с кофемашинами Philips серий 3000, 3100, 4000, серии EP Узнать обо всех преимуществах

    Крышка поддона для капель

    Крышка поддона для капель

    Прочная крышка поддона для капель обеспечивает устойчивость чашек. Совместим с кофемашинами Philips серий 3000, 3100, 4000, серии EP Узнать обо всех преимуществах

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      Крышка поддона для капель

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • PHILIPS 4000
      • Из нержавеющей стали

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        HD8847
        Совместимость:
        • EP3550/00
        • EP3551/00
        • EP4010/00
        • EP4050/00
        • EP4051/00
        • EP3519/00
        • EP3551/10

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