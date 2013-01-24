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Контейнер для кофейной гущи

CP0201
  • Контейнер для отходов Контейнер для отходов Контейнер для отходов
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    Контейнер для кофейной гущи

    CP0201

    Контейнер для отходов

    Этот черный контейнер для отходов предназначен для использованной кофейной гущи Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для кофейной гущи

    Контейнер для отходов

    Этот черный контейнер для отходов предназначен для использованной кофейной гущи Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для отходов

    Этот черный контейнер для отходов предназначен для использованной кофейной гущи Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для кофейной гущи

    Контейнер для отходов

    Этот черный контейнер для отходов предназначен для использованной кофейной гущи Узнать обо всех преимуществах

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      Контейнер для отходов

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Intelia
      • Черный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Совместимость:
        • HD8900
        • HD8902
        Подходит для кофемашин
        HD8749/01

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