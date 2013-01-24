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Варочная группа

CP0208
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    Варочная группа

    CP0208
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Варочная группа

    Варочная группа — один из самых важных компонентов эспрессо-кофемашины: именно она отвечает за варку кофе. Эту часть легко снять и очистить. Совместима с кофемашинами Intelia Узнать обо всех преимуществах

    Варочная группа

    Варочная группа

    Варочная группа — один из самых важных компонентов эспрессо-кофемашины: именно она отвечает за варку кофе. Эту часть легко снять и очистить. Совместима с кофемашинами Intelia Узнать обо всех преимуществах

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      Варочная группа

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Съемный элемент облегчает очистку
      • Регулярно очищайте и смазывайте

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Совместимость:
        • HD8900
        • HD8902
        • HD8904
        • HD8906
        • HD8751/xx
        • HD8752/xx
        • HD8755/xx
        • HD8770/xx
        • HD8880/xx
        • HD8881/xx
        Подходит для кофемашин
        • HD8749/01
        • HD8749/11
        • HD8756/01
        • HD8756/09
        • HD8777/11

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