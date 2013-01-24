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Варочная группа
Варочная группа — один из самых важных компонентов эспрессо-кофемашины: именно она отвечает за варку кофе. Эту часть легко снять и очистить. Совместима с кофемашинами Intelia Узнать обо всех преимуществах
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Варочная группа
Варочная группа — один из самых важных компонентов эспрессо-кофемашины: именно она отвечает за варку кофе. Эту часть легко снять и очистить. Совместима с кофемашинами Intelia Узнать обо всех преимуществах
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