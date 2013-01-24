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Полностью прозрачный кувшин
Кувшин для использования с кофемашинами Intelia. Прозрачный материал позволяет легко отслеживать уровень молока. Закажите дополнительный кувшин, чтобы использовать его во время очистки первого! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полностью прозрачный кувшин
Кувшин для использования с кофемашинами Intelia. Прозрачный материал позволяет легко отслеживать уровень молока. Закажите дополнительный кувшин, чтобы использовать его во время очистки первого! Узнать обо всех преимуществах
Полностью прозрачный кувшин
Кувшин для использования с кофемашинами Intelia. Прозрачный материал позволяет легко отслеживать уровень молока. Закажите дополнительный кувшин, чтобы использовать его во время очистки первого! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полностью прозрачный кувшин
Кувшин для использования с кофемашинами Intelia. Прозрачный материал позволяет легко отслеживать уровень молока. Закажите дополнительный кувшин, чтобы использовать его во время очистки первого! Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.