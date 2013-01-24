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Молочный кувшин

CP0210
  • Полностью прозрачный кувшин Полностью прозрачный кувшин Полностью прозрачный кувшин
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    Молочный кувшин

    CP0210

    Полностью прозрачный кувшин

    Кувшин для использования с кофемашинами Intelia. Прозрачный материал позволяет легко отслеживать уровень молока. Закажите дополнительный кувшин, чтобы использовать его во время очистки первого! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Молочный кувшин

    Полностью прозрачный кувшин

    Кувшин для использования с кофемашинами Intelia. Прозрачный материал позволяет легко отслеживать уровень молока. Закажите дополнительный кувшин, чтобы использовать его во время очистки первого! Узнать обо всех преимуществах

    Полностью прозрачный кувшин

    Кувшин для использования с кофемашинами Intelia. Прозрачный материал позволяет легко отслеживать уровень молока. Закажите дополнительный кувшин, чтобы использовать его во время очистки первого! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Молочный кувшин

    Полностью прозрачный кувшин

    Кувшин для использования с кофемашинами Intelia. Прозрачный материал позволяет легко отслеживать уровень молока. Закажите дополнительный кувшин, чтобы использовать его во время очистки первого! Узнать обо всех преимуществах

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      Полностью прозрачный кувшин

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Intelia
      • Прозрачный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Запасной компонент

        Совместимость:
        HD8906

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