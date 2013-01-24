Ключевые слова для поиска
Решетка поддона для капель
Эта решетка из нержавеющей стали закрывает поддон для капель в кофемашине и служит подставкой для чашек, устанавливаемых под носик. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Решетка поддона для капель
Эта решетка из нержавеющей стали закрывает поддон для капель в кофемашине и служит подставкой для чашек, устанавливаемых под носик. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах
Сменная деталь