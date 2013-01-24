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Крышка поддона для капель

CP0223
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  • Решетка поддона для капель Решетка поддона для капель Решетка поддона для капель
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    Крышка поддона для капель

    CP0223
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Решетка поддона для капель

    Эта решетка из нержавеющей стали закрывает поддон для капель в кофемашине и служит подставкой для чашек, устанавливаемых под носик. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    Крышка поддона для капель

    Решетка поддона для капель

    Эта решетка из нержавеющей стали закрывает поддон для капель в кофемашине и служит подставкой для чашек, устанавливаемых под носик. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

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      Решетка поддона для капель

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Picobaristo, Incanto, серии EP и SM
      • Из нержавеющей стали

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        HD8917
        Совместимость:
        • HD8927
          PICOBARISTO
        • HD8928
          PICOBARISTO

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